Leclerc, Russell'a kendisine çok fazla baskı yapmaması tavsiyesinde bulundu

Uzun yıllardır Mercedes'in sürücü programında yer alan Russell, 2019'dan beri Williams F1 takımı adına yarışıyor.

Pist üstünde gösterdiği performansla birçok kez dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Russell, buna rağmen bu seneye kadar Mercedes'e geçme fırsatı bulamadı. Takım sonunda Valtteri Bottas'la sene sonunda ayrılma kararı aldı. Bu, Russell'ın gelecek sene Mercedes pilotu olacağı manasına geliyor.

Russell'ın Mercedes'e geçişi yanında 7 kez Dünya Şampiyonu olan Lewis Hamilton olacak olması nedeniyle de büyük ilgi görüyor.

Russell'ın alt sıra takımlarından üst sıra takımına geçmesi gibi bir olayı daha önce Russell'ın kartingdeki takım arkadaşı Leclerc de yaşamıştı. 2018'de Sauber takımıyla F1'e giriş yapan Leclerc, 2019'da doğrudan Ferrari'ye geçiş yaptı ve yanında takımın 4 kez şampiyon olan pilotu Sebastian Vettel vardı. Leclerc, şampiyon bir pilotun yanında yarışmasına rağmen pist üstündeki performansıyla kendisini göstermeyi başardı ve çok senelik anlaşma imzalayarak takımın öncelikli pilotu haline geldi.

Russell'ın en güçlü yanının ne olduğu sorulduğunda Leclerc, "Onun sahip olduğu yetenek olduğunu düşünüyorum. Daha kartingdeyken, 13-14 yaşlarında ikimiz de çok genç takım arkadaşlarıyken de çok etkileyiciydi. Takımda Alex (Albon) de vardı ve o bizden bir kategori yukarıdaydı. Güzel günlerdi ve o, her zaman her koşulda çok yetenekliydi. Karting aracına her bindiğinde hızlı olabiliyordu."

"Onunla takım arkadaşıyken de, ardından diğer formula yarışlarında da yeteneğinin ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Bu, onun için harika bir fırsat ve ona en iyi dileklerimi iletiyorum." dedi.

Russell'a ne tür tavsiyelerinin olacağı sorulduğunda ise Leclerc, "Bu konuda George için ne diyebilirim bilmiyorum. Diyecek çok fazla şeyim yok. O, neye ihtiyacı olduğunu biliyor. O da çok iyi bir pozisyonda olacak."

"Ben Seb ile yan yanayken, yanımda çok kez dünya şampiyonu olmuş bir pilot vardı. Bizim gibi gençler için bu, neler yapabileceğini gösterme ve en iyiden ders alma açısından harika bir fırsat."

"Bu yüzden orada eğlenmeli ve kendisini çok fazla baskı altına almamalı." şeklinde cevap verdi.