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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Leclerc: "Rekabetçi görünüyoruz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, cuma günün ardından aracın rekabetçi göründüğünü fakat yapmaları gereken işler olduğunu belirtti.

Leclerc: "Rekabetçi görünüyoruz"

Monakolu pilot cuma günkü ilk seansı dördüncü sırada tamamlarken, ikinci seansta yedinci en hızlı zamanı yapmıştı.

Ferrari'nin gün boyunca temposu oldukça iyiydi ve orta grubun önünde yer alıyordu.

İkinci seans sonrasında konuşan Leclerc, "Asfaltın durumu geçen yıla göre neredeyse hiç değişmedi, aracı sürmek çok zor. Özellikle ikinci antrenman seansında rüzgar yüzünden sürüş yapmak çok zordu, fakat büyük keyif aldık. Aracı pistte tutmak zor olsa da eğlendik. Görünüşe bakılırsa oldukça rekabetçiyiz ve zorlamaya devam etmeliyiz."

"Aracın tek tur temposundan memnunum ve dolu depo ile de iyi görünüyoruz. Yine de geliştirmemiz gereken yerler var. Bugün en zayıf noktam yarış temposuydu, ancak Carlos hiçbir sorun yaşamadı. Sanırım sebebini bulacağız ve geliştireceğiz."

"Bu hafta sonu ana rakibimizin kim olacağını söylemek zor. Alpine sürücüleri şaşırtıcı derecede hızlılar. Bu yüzden mücadele yine çok yakın olacak. Kim daha az hata yaparsa sıralama turları ve yarışta önde olacak." dedi.

 

Carlos Sainz ise ikinci seansı dördüncü sırada tamamladı ve iyi bir günü geride bıraktı.

İspanyol pilot, "Sezonun şu ana kadar ki en düşük yol tutuşu buradaydı. Bahreyn ve Imola'da yol tutuş çok daha yüksekti. Portimao'nun asfaltı çok kaygan ve aracı tutmak zor. Öte yandan benim için faydalı bir deneyimdi çünkü Ferrari'nin bu şartlardaki davranışını değerlendirme şansı yakaladım."

"Düşük yol tutuşu seviyorum, bu şartlarda genellikle iyi olmayı başarıyorum. Yine de bugünkü sonuçlara bakarak yargıya varmamalıyız. Imola'ya baktığımızda cuma günkü tempomuz, cumartesi ve pazar gününe kıyasla daha güçlüydü. Rakiplerimiz yine sıralama turlarında ileriye doğru gidebilirler. Yani göreceğiz."

"Bence burada baş etmesi en zor şey lastikler. Orta ve yumuşak lastikler farklı davranıyorlar. Farklı özelliklere sahipler ancak ikisiyle de neredeyse aynı zamanları yaptım. Bu, normal değil. Çünkü genellikle yumuşak lastikler daha hızlıdır. Bu yüzden neler olduğunu anlamamız gerekiyor."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Kemal Şengül

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