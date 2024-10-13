Leclerc: "Red Bull'un şampiyonluk potansiyeli Austin'de belli olacak"

Red Bull, 2024 sezonunda gerileyen bir performans sergiliyor ve sekiz yarıştır galibiyet yüzü göremedi.



Ayrıca McLaren'a karşı, Takımlar Şampiyonası'ndaki liderliğini de kaybetti.

Red Bull performansını sınırlayan denge sorunlarına yanıt ararken, Ferrari yaz arasında bu yana yeniden canlandı.

Leclerc Zandvoort'ta podyuma çıktı, Monza'da kazandı, Bakü'de ikinci oldu ve kötü bir sıralama geçirmeseydi Singapur GP'sinde podyum serisini devam ettirebilirdi.

Bunun yerine Max Verstappen, Marina Bay Pisti'nde iki McLaren arasında finiş görerek geriye kalanların en iyisi oldu.

Leclerc, Austin’de gerçekleştirilecek bir sonraki yarışın, Red Bull'un Singapur'daki performansının bir saman alevi mi yoksa kalan altı yarış boyunca her iki şampiyonluk için savaşmaya hazır bir takımın işareti mi olduğunu göstereceğini ima etti.

Leclerc Singapur GP'sinden sonra basına verdiği demeçte, “Bu bir sonraki yarışlarına bağlı.”

“Son birkaç yarışta biraz inişli çıkışlı bir performans sergilediler, ancak son birkaç yarışın araç özellikleri açısından biraz daha spesifik olduğu da bir gerçek.” dedi.

Red Bull, Takımlar Sıralamasında toplam 475 puana sahip, Ferrari'nin 34 puan önünde ve McLaren'ın 41 puan gerisinde.

Pilotlar şampiyonasında ise Verstappen, kalan altı yarışla birlikte 331 puanla lider durumda. Lando Norris 279 puanla ikinci sırada yer alırken, Leclerc ise 34 puan farkla üçüncü sırada.

Monakolu pilot, “Red Bull'u asla göz ardı etmedim ve sezon sonuna kadar güçlü olacaklarından eminim.” dedi.

Charles Leclerc ve Ferrari, McLaren ve Red Bull ile şampiyonluk yarışında olmayı "beklemiyordu"

Ferrari ve Leclerc'in şampiyonluk iddiası, son yarışlardaki performanslarının iyileşmesiyle güçlenmişti ancak yaz aylarında ise takım, sorunlar yaşamaya başladı.

Haziran ayındaki İspanya GP'sinde tanıtılan bir güncelleme paketi Ferrari SF24'te zıplamayı tetikledi ve Ferrari sorunu düzeltmek için birkaç yarışı boşa harcadı.

Bu nedenle Leclerc, “İki, üç yarış önce Ferrari, şampiyonluk mücadelesinde bu kadar yakın olmayı kesinlikle beklemiyordu.”

“Sezonun başında, sanırım hepimiz ilk iki, üç yarıştan sonra Red Bull'un geçen yıl olduğu gibi kolayca şampiyonluğu alacağını düşündük.”

“Sonra McLaren geldi ve ileriye doğru büyük bir adım atmayı başardı ve biz de takım olarak çok zorlandığımız ve yolumuzu yeniden bulmaya çalıştığımız Kanada'dan sonraki üç yarış dışında sezonumuzun çoğunu en iyi şekilde geçirdik.”

“Ancak bunun dışında, en hızlı araca sahip olmasak da bence sonuçlarımızı her zaman en üst düzeye çıkardık ve bu da rakiplerimize karşı çok fazla puan kaybetmememizi sağladı.”

“Bu yüzden sadece yaptığımız şeyi yapmaya devam etmeliyiz ve umarım yıl sonunda gösterdiğimiz istikrar karşılığını verir.”