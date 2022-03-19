Leclerc: ''Red Bull'un bizden hızlı olacağına emindik ancak iyi bir sürpriz oldu''

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Uzun zamandır sıralamanın üstünde görmediğimiz bazı takımlar bu sezonki kural değişiklikleriyle birlikte geri döndüler ve bu takımlardan biri de Ferrari oldu.

Hafta sonuna antrenmanlarla iyi bir başlangıç yapan Ferrari, Leclerc'le birlikte 2022 sezonunun ilk pole pozisyonunu aldı ve Sainz ise takım arkadaşının 0.129 saniye arkasında üçüncü sıraya yerleşti.

Kariyerindeki 10. pole pozisyonunun sahibi olan Leclerc, bu durumun iyi hissettirdiğini ve takım olarak bunun için çok çalıştıklarını söyledi.

Monakolu sürücü, ''Evet iyi hissettiriyor. Yani, geçtiğimiz iki yıl tüm takım için inanılmaz zordu ve bu yıl geri dönme fırsatımız olduğu konusunda umutluyduk ve takım olarak, kendimizi bu pozisyonda bulmak için çok iyi çalıştık. Bugünden çok mutluyum. Oldukça zorlu bir sıralama seansıydı. Sürüşümden tamamen mutlu değildim ve üçüncü bölümde turu bir araya getirmeyi başardım. Pole'den başlayacağım yani çok mutluyum.'' ifadelerini kullandı.

Leclerc aynı zamanda, geliştirecek bir şeylerin olup olmadığı sorusuna ise, ''Elbette var, tabii ki.'' şeklinde cevap verdi ve sürüş tarzı hakkında şu yorumlarıyla devam etti: ''Aynı zamanda sürüş açısında da geçtiğimiz yıla kıyasla oldukça farklı. Testler bu açıdan yararlı oldu. Birçok sürüş tarzı denedim ve hâlâ mükemmel olanı bulmam gerekiyor. Yani, umuyorum ki bizden gelecek daha çok şey var.''

Monakolu pilot aracın hızı konusunda da iyi hissettiği yorumundan sonra, aslında Red Bull'un sıralamalarda Ferrari'den hızlı olmasını beklediklerini fakat böyle olmayan durumun iyi bir sürpriz olduğunu belirtti.

''Oldukça iyi hissettiriyor. Red Bull'un sıralamalarda bizden biraz daha hızlı olacağından emindik ancak durum böyle değildi bu iyi bir sürpriz oldu. Yani, şu anda yarın için her şeyi yapmamız gerekiyor, bu kolay olmayacak. Lastik yönetimi çok önemli olacak, özellikle de bu yıl artan ağırlıklardan sonra. Yani buna odaklanmamız gerekiyor ve umarım yarın iyi bir yarış geçireceğiz.''

2022 sezonunun ilk pole pozisyonu sahibi Leclerc sözlerini şu şekilde sonlandırdı: ''Kesinlikle dikkatli kalacağım. Yani, hızımız var fakat yarış uzun ve her şey olabilir.''