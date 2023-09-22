Leclerc: "Red Bull'dan çok da uzakta değiliz"

Red Bull'un galibiyet serisi, hem Verstappen hem de takım arkadaşı Sergio Perez'in sıralama turlarında Q2'de elendiği Singapur'da sona ermişti.

O hafta sonu hem pole pozisyonunu kazanan hem de galibiyete uzanan Ferrari'nin Japonya performansı merak ediliyordu.

Cuma günü Charles Leclerc en iyi ikinci zamanı yaptı fakat Verstappen zirveye döndü ve arada yaklaşık 0.3 saniyelik bir fark vardı.

İtalyan ekip bu hafta sonu için yeni bir taban deniyor ve Leclerc genel anlamda memnun.

Leclerc, taban güncellemesinin etkisi sorulduğunda şunları söyledi: "Yapmasını beklediğimiz şeyi yaptı, yani bize biraz tutarlılık kazandırdı, ki bunu görmek güzeldi."

"Çok fazla performans getirdiğini sanmıyorum ama bekleyip görmek lazım."

"Bu araç hakkında bir şeyler öğrenmeye devam ediyoruz. Son iki ve üç yarışta çok şey öğrendik. Şimdi bunların hepsini bir araya getirmemiz gerekiyor ki Singapur'da bunu yaptık. Dolayısıyla burada da bunu yapmamız gerekiyor."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Red Bull bu hafta sonu son derece hızlı görünüyor ama çok uzakta olduğumuzu düşünmüyorum."

"Rakiplerimize beklediğimizden biraz daha yakınız, bu yüzden genel olarak oldukça olumlu bir gündü."

Leclerc, Ferrari'nin sorunlu SF-23 aracını daha iyi anlamaya başladığını belirtti.

"Aracımızı Zandvoort öncesine göre çok daha iyi anlıyoruz ve bu da işleri daha iyi yapmamıza yardımcı oluyor çünkü McLaren ve Mercedes ile mücadele o kadar yakın ki aracımızı doğru aralığa getirdiğimizde, önde oluyoruz."

"Son birkaç yarışta yaptığımız buydu, yarın için de hedefimiz bu olacak."

"Yine de hafta sonu her şeyi mükemmel yapsak bile Red Bull'un ne yazık ki daha güçlü olmasını bekliyorum."

Leclerc, Singapur sonrası sürüş tarzında yaptığı ufak bir değişikliğin aracı daha iyi kullanmasına yardım ettiğini de ekledi.

"Bugün biraz daha iyiydi. Son iki ya da üç yarışta aracın dengesi beni zorladı."

"Bugün sürüş tarzımı biraz değiştirdim, araçta da bir şeyleri değiştirdik ve artık daha iyi hissediyorum."

"Açıkçası bu sadece ilk gün, bu yüzden zorlamaya devam etmeli ve yarın bir adım daha atmalıyız."