Kayıt Ol
Önceki / Verstappen: "Mutluyum fakat önümüzde çok uzun bir hafta sonu var"
Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Leclerc: "Red Bull'a bu kadar yakın olmayı beklemiyorduk"

Charles Leclerc, Avusturya Grand Prix sıralama turlarının ardından ön bölüme geri döndüğü için mutlu olduğunu ve Red Bull'a bu kadar yakın olmayı beklemediğini söyledi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Sprint hafta sonu dolayısıyla Spielberg'de Cuma günü antrenman ve ana yarışın sıralama turları gerçekleşti. Ferrari pilotları, hafta sonuna oldukça formda başladı. 

İlk antrenman seansında sırasıyla Carlos Sainz ve Leclerc 2. ve 3. sıraları elde ederken, sıralama turlarında bu sıralama tersine döndü. 

İlk çizgiye geri döndüğü için çok mutlu olduğunu itiraf eden Leclerc, bu sonucu almak için takımdaki herkesin inanılmaz bir şekilde çalıştığından bahsetti. 

"Evet, sonunda tekrar güzel bir sıralama seansı geçirmek ve ön sıraya geri dönmek iyi hissettiriyor."

"Q1 ve Q2'de her şey Q3'teki 'o' tura kadar ilerlemekle ilgili. Q3'ün son turunda istediğim her şeyi yapmayı başardım, Max'e çok yakındım ama bugün yeterli değildi. Ama genel olarak Red Bull'lara bu kadar yakın olmayı beklemiyorduk."

"Bu gerçekten de ileriye doğru iyi bir adım. Her şeyden önce, fabrikadaki tüm çalışanlara teşekkür etmek istiyorum. Yani, bu son iki-üç haftada yaptıkları çalışma gerçekten çok etkileyiciydi. Bu da bugün iyi bir performans sergilememize yardımcı oldu. Şimdi bunu yarın ve Pazar günü yarışta da devam ettirmemiz gerekiyor."

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Montreal'de yarış tempomuz oldukça iyi görünüyordu ama yine de odaklanmamız gereken şey tutarlılık."

"Montreal'deki hızımızı yakalayıp yakalayamayacağımızı Pazar günü göreceğiz ama Red Bull şimdilik yarış günü daha hızlı, bu yüzden zor olacak. Ama onları zor durumda bırakabilirsek bunu başaracağız."

Aracın sonunda iyi bir yerde olup olmadığı sorulduğunda Leclerc, "Pratikte zaten oldukça iyi hissettiriyordu ancak anlaşılması çok zordu."

"Ayrıca herkes birbirine çok yakın, bu yüzden ekstra bir zorluk vardı."

"Her şey, her şeyi bir araya getirmekle ilgiliydi ve bugün bunu başardık. Çok mutluyum." yanıtını verdi.

paylaşım
yorumlar

Verstappen: "Mutluyum fakat önümüzde çok uzun bir hafta sonu var"
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
FIA, Silverstone testinde yağışlı koşullar için 'çamurlukları' deneyecek

FIA, Silverstone testinde yağışlı koşullar için 'çamurlukları' deneyecek

Formula 1

FIA, Silverstone testinde yağışlı koşullar için 'çamurlukları' deneyecek FIA, Silverstone testinde yağışlı koşullar için 'çamurlukları' deneyecek

Horner: "Perez ile yaşananlar son derece sinir bozucu"

Horner: "Perez ile yaşananlar son derece sinir bozucu"

Formula 1

Horner: "Perez ile yaşananlar son derece sinir bozucu" Horner: "Perez ile yaşananlar son derece sinir bozucu"

Hamilton: "Bence yarışa başlamak için güçlü bir pozisyondayız"

Hamilton: "Bence yarışa başlamak için güçlü bir pozisyondayız"

Formula 1
Avusturya GP

Hamilton: "Bence yarışa başlamak için güçlü bir pozisyondayız" Hamilton: "Bence yarışa başlamak için güçlü bir pozisyondayız"

Son Haberler

Red Bull Ring'de yoğun yağmur başladı

Red Bull Ring'de yoğun yağmur başladı

F1 Formula 1
Avusturya GP

Red Bull Ring'de yoğun yağmur başladı Red Bull Ring'de yoğun yağmur başladı

Alonso: "Sonuca rağmen mutluyum"

Alonso: "Sonuca rağmen mutluyum"

F1 Formula 1
Avusturya GP

Alonso: "Sonuca rağmen mutluyum" Alonso: "Sonuca rağmen mutluyum"

FIA, Silverstone testinde yağışlı koşullar için 'çamurlukları' deneyecek

FIA, Silverstone testinde yağışlı koşullar için 'çamurlukları' deneyecek

F1 Formula 1

FIA, Silverstone testinde yağışlı koşullar için 'çamurlukları' deneyecek FIA, Silverstone testinde yağışlı koşullar için 'çamurlukları' deneyecek

Horner: "Perez ile yaşananlar son derece sinir bozucu"

Horner: "Perez ile yaşananlar son derece sinir bozucu"

F1 Formula 1

Horner: "Perez ile yaşananlar son derece sinir bozucu" Horner: "Perez ile yaşananlar son derece sinir bozucu"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol