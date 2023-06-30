Leclerc: "Red Bull'a bu kadar yakın olmayı beklemiyorduk"

Sprint hafta sonu dolayısıyla Spielberg'de Cuma günü antrenman ve ana yarışın sıralama turları gerçekleşti. Ferrari pilotları, hafta sonuna oldukça formda başladı.

İlk antrenman seansında sırasıyla Carlos Sainz ve Leclerc 2. ve 3. sıraları elde ederken, sıralama turlarında bu sıralama tersine döndü.

İlk çizgiye geri döndüğü için çok mutlu olduğunu itiraf eden Leclerc, bu sonucu almak için takımdaki herkesin inanılmaz bir şekilde çalıştığından bahsetti.

"Evet, sonunda tekrar güzel bir sıralama seansı geçirmek ve ön sıraya geri dönmek iyi hissettiriyor."

"Q1 ve Q2'de her şey Q3'teki 'o' tura kadar ilerlemekle ilgili. Q3'ün son turunda istediğim her şeyi yapmayı başardım, Max'e çok yakındım ama bugün yeterli değildi. Ama genel olarak Red Bull'lara bu kadar yakın olmayı beklemiyorduk."

"Bu gerçekten de ileriye doğru iyi bir adım. Her şeyden önce, fabrikadaki tüm çalışanlara teşekkür etmek istiyorum. Yani, bu son iki-üç haftada yaptıkları çalışma gerçekten çok etkileyiciydi. Bu da bugün iyi bir performans sergilememize yardımcı oldu. Şimdi bunu yarın ve Pazar günü yarışta da devam ettirmemiz gerekiyor."

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Montreal'de yarış tempomuz oldukça iyi görünüyordu ama yine de odaklanmamız gereken şey tutarlılık."

"Montreal'deki hızımızı yakalayıp yakalayamayacağımızı Pazar günü göreceğiz ama Red Bull şimdilik yarış günü daha hızlı, bu yüzden zor olacak. Ama onları zor durumda bırakabilirsek bunu başaracağız."

Aracın sonunda iyi bir yerde olup olmadığı sorulduğunda Leclerc, "Pratikte zaten oldukça iyi hissettiriyordu ancak anlaşılması çok zordu."

"Ayrıca herkes birbirine çok yakın, bu yüzden ekstra bir zorluk vardı."

"Her şey, her şeyi bir araya getirmekle ilgiliydi ve bugün bunu başardık. Çok mutluyum." yanıtını verdi.