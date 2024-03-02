Leclerc: "Red Bull'a beklediğimizden daha yakınız"

Charles Leclerc, Bahreyn'deki sıralama turlarında en hızlı zamanı yaptı fakat bu tur Q2'de olduğu için pek bir anlam ifade etmedi.

Son bölümde istediği turu çıkaramayan Leclerc, yine de bugünkü yarışa ikinci cepten başlama hakkı elde etmiş durumda.

Ferrari pilotu şöyle konuştu: "Araç gayet iyi hissettirdi ama son tur, attığım en iyi tur değildi. Sanırım en iyi tur Q2'deydi, o turda istediğim her şeyi yaptım."

"Üçüncü bölümde piste çıkar çıkmaz yol tutuş çok kötüydü. Bu biraz garipti, bu yüzden duruma bir bakacağız."

"Sonuçta pist gelişiyor ve son tur için ne kadar ön kanat ayarı yapacağınızı bilmek zorlaşıyor. Sanırım orada ritmimizi biraz kaybettik."

İki set yeni yumuşak lastiğe sahip olsaydı, neler olacağı sorusuna Leclerc, "Yani, pek çok şey yapabilirdik ama sonuçta ikinciyiz ve 0.3 farkla gerideyiz."

"Bence zaman çizelgesinde göründüğünden daha yakınız, ki bu iyi bir şey."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 in the pit lane Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Red Bull'un bugün olduğundan biraz daha fazla avantaja sahip olmasını bekliyorduk."

"Yani düşündüğümüzden biraz daha yakınız ama en büyük soru işareti tabii ki yarınki yarış. Eminim bugün gördüğümüzden biraz daha fazla avantajları olacak."

"Yine de bekleyip görelim.

"Genel olarak geçen yıla kıyasla çok daha iyi hissediyorum. Genel denge bu yıl biraz daha iyi. Yarış temposunda da doğru aralıkta olduğumuzu düşünüyorum."

"Bu yüzden çok daha iyi hissediyoruz. Doğru aralıkta olmak tutarlı olmamıza da yardımcı oluyor. Yine de rekabet seviyelerini yarın göreceğiz."

Test sonuçlarından sonra sonucun beklentilere uyup uymadığı sorusuna Leclerc, "Bence beklediğimizle oldukça uyumlu."

"Hatta beklediğimizden biraz daha iyi. Çünkü bugün üçüncü bölümde 0.3 saniyelik bir fark olsa bile aslında Max'e yaklaşabilirdik."

"Yani beklediğimizden biraz daha iyi. Yine de yarışı görmeliyiz." dedi.