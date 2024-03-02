Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Bahreyn GP

Leclerc: "Red Bull'a beklediğimizden daha yakınız"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Bahreyn GP hafta sonunda Red Bull'a beklediklerinden daha ykaın olduklarını söyledi.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, in Parc Ferme after Qualifying

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, in Parc Ferme after Qualifying

Simon Galloway / Motorsport Images

Charles Leclerc, Bahreyn'deki sıralama turlarında en hızlı zamanı yaptı fakat bu tur Q2'de olduğu için pek bir anlam ifade etmedi.

Son bölümde istediği turu çıkaramayan Leclerc, yine de bugünkü yarışa ikinci cepten başlama hakkı elde etmiş durumda.

Ferrari pilotu şöyle konuştu: "Araç gayet iyi hissettirdi ama son tur, attığım en iyi tur değildi. Sanırım en iyi tur Q2'deydi, o turda istediğim her şeyi yaptım."

"Üçüncü bölümde piste çıkar çıkmaz yol tutuş çok kötüydü. Bu biraz garipti, bu yüzden duruma bir bakacağız."

"Sonuçta pist gelişiyor ve son tur için ne kadar ön kanat ayarı yapacağınızı bilmek zorlaşıyor. Sanırım orada ritmimizi biraz kaybettik."

İki set yeni yumuşak lastiğe sahip olsaydı, neler olacağı sorusuna Leclerc, "Yani, pek çok şey yapabilirdik ama sonuçta ikinciyiz ve 0.3 farkla gerideyiz."

"Bence zaman çizelgesinde göründüğünden daha yakınız, ki bu iyi bir şey."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 in the pit lane

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 in the pit lane

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Red Bull'un bugün olduğundan biraz daha fazla avantaja sahip olmasını bekliyorduk."

"Yani düşündüğümüzden biraz daha yakınız ama en büyük soru işareti tabii ki yarınki yarış. Eminim bugün gördüğümüzden biraz daha fazla avantajları olacak."

"Yine de bekleyip görelim.

"Genel olarak geçen yıla kıyasla çok daha iyi hissediyorum. Genel denge bu yıl biraz daha iyi. Yarış temposunda da doğru aralıkta olduğumuzu düşünüyorum."

"Bu yüzden çok daha iyi hissediyoruz. Doğru aralıkta olmak tutarlı olmamıza da yardımcı oluyor. Yine de rekabet seviyelerini yarın göreceğiz."

Test sonuçlarından sonra sonucun beklentilere uyup uymadığı sorusuna Leclerc, "Bence beklediğimizle oldukça uyumlu."

"Hatta beklediğimizden biraz daha iyi. Çünkü bugün üçüncü bölümde 0.3 saniyelik bir fark olsa bile  aslında Max'e yaklaşabilirdik."

"Yani beklediğimizden biraz daha iyi. Yine de yarışı görmeliyiz." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber FIA, Horner davasının spora zarar verdiğine inanıyor!
Sonraki haber Canlı anlatım: Bahreyn GP

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü!

TÜRK SPORCULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü!

McLaren, Piastri'nin stratejisini seçerken "hata yaptığını" kabul ediyor

McLaren, Piastri'nin stratejisini seçerken "hata yaptığını" kabul ediyor

Formula 1
Bahreyn GP

McLaren, Piastri'nin stratejisini seçerken "hata yaptığını" kabul ediyor McLaren, Piastri'nin stratejisini seçerken "hata yaptığını" kabul ediyor

Riccardo takım arkadaşının davranışlarından memnun değil

Riccardo takım arkadaşının davranışlarından memnun değil

Formula 1
Bahreyn GP

Riccardo takım arkadaşının davranışlarından memnun değil Riccardo takım arkadaşının davranışlarından memnun değil

Son Haberler

Magnussen: "Kış boyunca yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık"

Magnussen: "Kış boyunca yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Magnussen: "Kış boyunca yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık" Magnussen: "Kış boyunca yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü!

TrS TÜRK SPORCULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü!

Szafnauer: "Alpine, yöneticilerin verdiği kötü kararlarla bu hale geldi"

Szafnauer: "Alpine, yöneticilerin verdiği kötü kararlarla bu hale geldi"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Szafnauer: "Alpine, yöneticilerin verdiği kötü kararlarla bu hale geldi" Szafnauer: "Alpine, yöneticilerin verdiği kötü kararlarla bu hale geldi"

Wolff: "En hızlı araç Red Bull'dayken, Verstappen Mercedes'i tercih etmez"

Wolff: "En hızlı araç Red Bull'dayken, Verstappen Mercedes'i tercih etmez"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Wolff: "En hızlı araç Red Bull'dayken, Verstappen Mercedes'i tercih etmez" Wolff: "En hızlı araç Red Bull'dayken, Verstappen Mercedes'i tercih etmez"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye