Leclerc: "Red Bull yine kendi sınıfında"

Ferrari bu hafta sonu güncelleme anlamında ilk adımı attı fakat cuma günü özellikle yarış temposunda Red Bull'un çok gerisinde göründüler.

Charles Leclerc, üçüncü en iyi zamanı yaptığı günü kazayla noktaladığı için, cuma gününden pek de umduğunu bulamadı.

Leclerc, seans sonrası şöyle dedi: "Kaza hakkında söyleyecek çok fazla şey yok."

"Tur esnasında biraz fazla zorladım ve bundan ötürü de dışarı uçtum. Bunun dışında aracın sıralama temposundan çok memnunum. Tek turda aracın hissiyatı iyi fakat yarış temposunda çok gerideyiz. Rakiplerimize kıyasla eksik olduğumuz bölümler var."

"Red Bull pilotları kendi liglerine dönmüş durumdalar. Bu yüzden yarışta çok fazla puan kazanmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor."

"Yine de aradaki farkı kapatmak için sihirli bir çözümümüz yok. Çok daha fazlasını yapabileceğimizi sanmıyorum. Bakalım neler mümkün olacak?"

Leclerc, yaptığı kazanın kısmen yol tutuş şartlarıyla ilgili olduğunu söylüyor.

"Sadece ana çizgide yol tutuş olduğu için seans zor geçti. O çizginin dışında hiç yol tutuş yoktu."

"Çok fazla zorlayınca aracın arkasının kontrolünü kaybettim, aracı toparlamaya çalıştım ama lastikler dönüş için yeterli tutuşa sahip değildi."

"Aracın ön tarafını vurdum ama ciddi bir hasar yok, en önemli şey de bu. Cumartesi yeni bir gün olacak ve eminim iyi gidecek."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, leaves the garage Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images