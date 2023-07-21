Leclerc: "Red Bull yine en hızlı takım olacak fakat iyi durumdayız"

Ferrari pilotu, Hungaroring'de gerçekleştirilen 2. antrenman seansında Lando Norris'in hemen önünde en hızlı isim olmayı başardı.

Bu, takımın hafta sonunun kalanı için pozitif olmasını sağlıyor fakat çoğu takım yeni formattan ötürü en hızlı tur denemesi yapmadı.

Günün ardından konuşan Leclerc, pozitifliğini gizlemedi fakat araç içerisinde rahat hissettiğini dile getirdi.

Günün ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Leclerc, "Genel olarak iyi bir gün olduğunu düşünüyorum fakat seansları değerlendirmek gerçekten çok zor."

"Bu formatta ilk hafta sonu olduğu için herkesin farklı şeyler denemesini bekliyorduk."

"Bu aslında güzel bir şey çünkü sıralama turlarına nerede olduğumuzu bilmeden gireceğiz. Bunun heyecan verici olduğunu düşünüyorum."

"Fakat hissiyat oldukça iyi, bu yüzden pozitifim."

"Red Bull ikinci antrenmanda tek bir lastik hamuru kullandı. Onların hâlâ en güçlü takım olmasını bekliyoruz."

"Bizim sadece kendimize odaklanmamız gerekiyor. Nerede gelişmemiz gerektiğini biliyoruz, kendime güvenmediğim bazı virajlar vardı."

"Nerede çalışmamız gerektiği çok açık." dedi.

Nerede oldukları sorulduğunda Leclerc, "Herkesin farklı programları olduğu için performans hakkında yargıya varmak çok zor. Dediğim gibi, kendimize bakıyoruz ve yapmamız gereken her şeyi yaptık. Araçtaki hissiyat da gayet iyi. Bakalım yarın neler yapabileceğiz?" dedi.