Leclerc: "Red Bull yine en hızlı takım olacak fakat iyi durumdayız"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, Macaristan'da en iyi takımın Red Bull olmasını bekliyor fakat kendilerinin de iyi olduğu görüşünde.
Ferrari pilotu, Hungaroring'de gerçekleştirilen 2. antrenman seansında Lando Norris'in hemen önünde en hızlı isim olmayı başardı.
Bu, takımın hafta sonunun kalanı için pozitif olmasını sağlıyor fakat çoğu takım yeni formattan ötürü en hızlı tur denemesi yapmadı.
Günün ardından konuşan Leclerc, pozitifliğini gizlemedi fakat araç içerisinde rahat hissettiğini dile getirdi.
Günün ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Leclerc, "Genel olarak iyi bir gün olduğunu düşünüyorum fakat seansları değerlendirmek gerçekten çok zor."
"Bu formatta ilk hafta sonu olduğu için herkesin farklı şeyler denemesini bekliyorduk."
"Bu aslında güzel bir şey çünkü sıralama turlarına nerede olduğumuzu bilmeden gireceğiz. Bunun heyecan verici olduğunu düşünüyorum."
"Fakat hissiyat oldukça iyi, bu yüzden pozitifim."
"Red Bull ikinci antrenmanda tek bir lastik hamuru kullandı. Onların hâlâ en güçlü takım olmasını bekliyoruz."
"Bizim sadece kendimize odaklanmamız gerekiyor. Nerede gelişmemiz gerektiğini biliyoruz, kendime güvenmediğim bazı virajlar vardı."
"Nerede çalışmamız gerektiği çok açık." dedi.
Nerede oldukları sorulduğunda Leclerc, "Herkesin farklı programları olduğu için performans hakkında yargıya varmak çok zor. Dediğim gibi, kendimize bakıyoruz ve yapmamız gereken her şeyi yaptık. Araçtaki hissiyat da gayet iyi. Bakalım yarın neler yapabileceğiz?" dedi.
Son Haberler
Alonso: "Yeni Pirelli lastikleri Aston Martin ve Red Bull'u olumsuz etkiledi"
Alonso: "Yeni Pirelli lastikleri Aston Martin ve Red Bull'u olumsuz etkiledi" Alonso: "Yeni Pirelli lastikleri Aston Martin ve Red Bull'u olumsuz etkiledi"
Perez: "Podyum için savaşabileceğime inanıyorum"
Perez: "Podyum için savaşabileceğime inanıyorum" Perez: "Podyum için savaşabileceğime inanıyorum"
Leclerc: "Her hafta sonu sürprizlerle karşılaşıyoruz"
Leclerc: "Her hafta sonu sürprizlerle karşılaşıyoruz" Leclerc: "Her hafta sonu sürprizlerle karşılaşıyoruz"
Ricciardo: "Kendimi yeniden buldum, mutluyum"
Ricciardo: "Kendimi yeniden buldum, mutluyum" Ricciardo: "Kendimi yeniden buldum, mutluyum"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar