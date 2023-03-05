Leclerc: "Red Bull yarışta 1 saniye daha hızlı"

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Ferrari ve Charles Leclerc için bu, 2023 Formula 1 sezonuna başlamanın en kötü yoluydu. Leclerc'in, SF-23'ü yarışın ikinci yarısında arızalandı ve Monakolu pilotun yolda kalmasına neden oldu. Takım şimdilik sorunun ne olduğunu bilmiyor.

Leclerc eğer finişe ulaşsaydı, muhtemelen üçüncü olacaktı ve bu da Red Bull'un performansı göz önüne alındığında "maksimum" sonuç olabilirdi.

Yarış dışı kalmasının ardından basına konuşan Leclerc, yarış dışı kalmalarından ziyade performanstan endişe duyuyordu.

Leclerc, "Bugün kendime güveniyordum fakat tempo olarak bir saniye gerideydik, ki bu da güven verici bir durum değil."

"Yarışta Red Bull'a kıyasla hızlı değildik. Bunun hakkında konuşmak zorundayız çünkü hedefimiz orada olmak."

"Bu hafta sonu yarış performansı anlamında hiç iyi değildik. Bu konuda ilerleme kaydetmemiz gerekiyor çünkü çok uzaktayız."

"Red Bull bir şeyler bulmuş olmalı çünkü sıralama turlarında bu kadar yakın olup, yarışta bir saniye fark atan bir araç hiç görmedim."

"Tur başına bir saniye gerideyiz, onlar başka bir kategoride."

"Bu yüzden çalışmalı ve bir şeyler bulmalıyız çünkü aksi takdirde çok zorlanacağız." dedi.

Leclerc, eğer yarış dışı kalmasaydı üçüncü olabileceğini de ekliyor.

"Aston Martin çok hızlı görünüyordu fakat bugün üçüncü olabilirdik. Arkadakilerle aramda biraz fark vardı. Son bölümde durumu iyi idare ediyordum."

"Bilmiyorum, Bahreyn çok özel bir pist. Bu yüzden sonraki yarışta tablonun değişmesini umuyorum fakat buna güvenemeyiz. Çalışmamız ve bir şeyler bulmamız gerekiyor."

Leclerc yaşadığı sorunla ilgili, "İyi hissettirdiğini söyleyemem. Kış boyunca bu konuda çok fazla çalışma yaptık fakat çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü bu ilk yarış ve ilk yarışta dayanıklılık sorunu yaşamak iyi değil." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images