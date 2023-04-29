Leclerc: "Red Bull yarış temposunda hâlâ daha üstün"

Leclerc, hem sprint hem de ana yarış için yapılan sıralama turlarında en hızlı isim olmayı başardı fakat sprint yarışında, Sergio Perez'e geçilmekten kurtulamadı.

Yarışı Max Verstappen'in önünde ikinci bitiren Leclerc, bu yılki en iyi sonucunu almış oldu.

Sprint yarışında öğrendiği şeylerin, kendisini pazar günü için daha iyi hale getirip getirmeyeceği sorusuna Leclerc şöyle yanıt verdi: "Aracı değiştiremeyiz, bunu biliyoruz."

"Yani tabii ki kanatta ufak tefek değişiklikler yapabiliriz fakat büyük bir değişiklik yapamayız."

"Bugün gördüklerimiz bize Red Bull'un yarışta hâlâ bizden biraz daha üstün olduğunu doğruladı, ki biz de böyle olmasını bekliyorduk."

"Ancak yine de iki yarış önce ne kadar geride olduğumuzu unutmamalıyız. Yani ileriye doğru gitmeyi başardık."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Hâlâ olmak istediğimiz yerde değiliz. Fakat dediğim gibi, eğer kazanmak mümkün değilse, o zaman maksimum puanı almamız gerekiyor."

"Bugün bizi ikincilikten daha mutlu edecek bir şey yoktu."

"Red Bull daha hızlı gibi görünse de yarın yine kazanmaya çalışacağız."

Leclerc, Perez'e daha yakın kalmayı bekleyip beklemediği sorulduğunda ise şöyle dedi: "Yarışa başlarken tam olarak ne bekleyeceğimi bilmiyordum."

"Checo ile çok fazla savaşmadım çünkü lastiklerimi korumak istedim. Sonuçta bunun zayıf noktamız olduğunu biliyordum."

"Checo'nun DRS alanı içinde kalmaya çalıştım, böylece düzlükte hava koridorundan faydalanabilecektim. Fakat bu yeterli olmadı. Sonlara doğru aşınma yüzünden biraz tempo kaybettik."

"Yarın daha iyi olmak için neler yapabileceğimizi göreceğiz. Bunun için her şeyimizi vereceğiz."