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Leclerc: "Red Bull ve McLaren şu an önümüzde fakat sabırlı olmalıyız"

Charles Leclerc, yedinci olduğu Macaristan GP sonrası aracın yeterince hızlı olmadığını kabul etti fakat takıma olan güvenini yineledi.

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Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc ve Ferrari için kötü başlayan sezon aynı şekilde devam ediyor. Macaristan'da epey hayal kırıklığıyla dolu bir yarış geçiren İtalyan ekip, podyumun epey uzağında ancak yedinci ve sekizinci bitirdi.

Yarışta yavaş pit stop nedeniyle epey zaman kaybeden ve sonra da ceza alan Leclerc, yarıştan sonra verdiği demeçte şöyle dedi: "Aracımızla ilgili kendi simülasyonlarımız var ve Hungaroring gibi pistlerde biraz daha iyi olduğumuzu biliyoruz fakat diğer araçların simülasyonlarına sahip değiliz ve bu hafta sonu bazıları bizden daha iyiydi."

"SF-23'ün rüzgâra karşı olan hassasiyeti üzerinde çok çalışmamız gerekiyor, bu haliyle aracı sürmek çok zor. Kendimi tekrar ettiğimin farkındayım ama çok çalışmamız gerekiyor ve yılın başından beri yaptığımız da bu."

"Sezonun ilk bölümü çok zordu, takım olarak çalışmaya devam ediyoruz. Eminim bunun karşılığını alacağız."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarıştan bahsetmesi istendiğinde Leclerc, "Bugün kesinlikle üzüntü vericiydi."

"Dürüst olmak gerekirse ilk lastik setiyle kendimi oldukça iyi hissettim. İyi bir tempom vardı. Fakat pit stopta çok zaman kaybettik ve geriye düştüm."

"Sonra Carlos ile belki daha da fazla zaman kaybettik. Son lastik setinde ise durum daha iyiydi fakat pit yolunda hız yaptığım için beş saniye ceza aldım. Harika bir gün değildi."

"Bugün sadece yarış temposundan bahsedecek olursak, o kadar da kötü değildik. Ancak yavaş pit stop ve 5 saniyelik ceza ile ikinci stint yeterince iyi değildi."

"Önümüzdeki sürücülere epey vakit kaybettik. Max rakipsizdi, Lando ise iyi bir tempoya sahipti. Tempomuzu arttırmalıyız çünkü Red Bull ve McLaren kesinlikle önümüzde."

"Yine de bu durum beni demoralize etmedi. Son yarışa kadar her zaman her şeyimi vereceğim. Motivasyonum %200 seviyesinde."

"Ne yazık ki şimdilik özel şeyler ya da geçişler yapabileceğimiz bir aracımız yok. Fakat sabırlı olmak zorundayız ve umuyorum ki o an çalışarak gelecek."

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