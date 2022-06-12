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Leclerc, Red Bull pilotlarıyla arayı açmayı hedefliyor

Ferrari pilotu Charles Leclerc, yarışın hemen öncesinde verdiği demeçte, ilk turların ardından düzlüklerde hızlı olan Red Bull pilotlarıyla arayı açmayı hedeflediğini dile getirdi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Leclerc, Red Bull pilotlarıyla arayı açmayı hedefliyor
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Red Bull tüm hafta sonu boyunca düzlüklerde hızlı görünüyordu ve özellikle uzun düzlüğe sahip son sektörde, Ferrari'ye karşı avantajları vardı.

Bugünkü yarışa ilk sıradan başlayacak Charles Leclerc, genellikle yarışta daha da iyi görünen Red Bull pilotlarının kendisini düzlüklerde geçmemesi için ilk turlarda arayı açmayı hedeflediğini söyledi.

Yarıştan hemen önce verdiği röportajda Leclerc, "Yarış hiç kolay olmayacak."

"Lastik aşınmasını kontrol altına almamız gerekiyor ve Red Bull pilotları düzlüklerde çok hızlılar. Onlardan kopmamız ve arayı açmamız gerekiyor."

"Tüm bu faktörleri hesaba katıp, sonunda kazanmaya çalışacağım.” dedi.

Takım arkadaşı Carlos Sainz ise dördüncü sıradan başladığı yarışta ilk üçe girme hedefinde.

Sainz, yarıştan önceki röportajında şöyle dedi: "Dünkü sıralama turlarında elde ettiğim sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradım çünkü aracın hızı ilk çizgiyi almamı sağlayacak seviyedeydi."

"Fakat son turumda her şeyi bir araya getirmeyi başaramadım. Fakat nihai sonuçlara bakarsak, bu bizim hızlı olduğumuzu gösteriyor ve bu hafta sonu araçta kendimi daha rahat hissediyorum. Bugün mücadelede olmak için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz."

"Virajlarda kendimi daha rahat hissediyorum fakat sıralama turlarında yaptığım hatalar, aracı henüz limitte sürerken onu tam olarak hissetmediğimi göstermiş oldu."

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