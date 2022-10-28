Leclerc: "Red Bull, pazar günleri bizim bulamadığımız bir şeye sahip"

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Scuderia Ferrari bu sezonun ilk üç yarışından ikisini kazanmasının ardından 2008'den bu yana ilk şampiyonluğunu kazanma yolunda iyi bir konumda gibi görünüyordu.

Ancak özellikle Silverstone ve Budapeşte gibi yarışlardaki stratejik hatalar, yaşanan dayanıklılık sorunları ve sürücü hataları, hem sürücüler hem de takımlar şampiyonluğunu erkenden kaybetmelerine neden oldu.

Diğer tarafta Red Bull, ilk yarışlardaki dayanıklılık sorunlarının ardından neredeyse kusursuz bir sezon geçirdi ve Max Verstappen'in Amerika GP'deki zaferiyle, 2013'ten bu yana ilk takımlar şampiyonluğunu elde etti.

Ferrari, iki şampiyonluğu da kaybetmesinin ardından 2023'e odaklanmaya başladı ve şimdi pit stop prosedürleri, stratejik kararlar ve diğer önemli unsurlara odaklanmış durumdalar.

Leclerc, Ferrari'nin henüz yarışta Red Bull kadar iyi olmadığını ancak bu konuda ileriye doğru gittiklerini belirtti.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Erik Junius

Bu hafta sonu yapılacak Meksika GP'si öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Leclerc, Temmuz sonundaki Fransa GP'ye kadar uzanan galibiyet hasretini dindirme ihtimaline değindi.

Leclerc bu konudaki soru üzerine, "Şimdilik bunun olup olmayacağını söylemek zor."

"Ben hâlâ Red Bull'un Pazar günü yenilmesi gereken takım olacağına inanıyorum."

"Cumartesi'den Pazar'a sürekli bizim henüz tam olarak bulamadığımız bir şey buluyor gibi görünüyorlar ama biz de yavaş yavaş o noktaya doğru ilerliyoruz." dedi.

Ferrari'nin Red Bull'u yakaladığından emin olduğu alanları açıklaması istendiğinde Leclerc, bunların hızdan ziyade yarış yönetimi ve uygulamalar olduğunu dile getirdi.

Şöyle devam etti: "Bunu söylerken daha çok pazar günü yaptığımız uygulamalardan bahsediyorum, yani performansın kendisinden değil."

"Daha önce de söylediğim gibi birkaç yarıştır strateji ve iletişim konuları üzerinde çok çalışıyoruz."

"Bu konuda doğru yönde adımlar attığımızı hissediyorum."

"Ancak Pazar günü Red Bull ile aramızda hâlâ bulmamız ve geliştirmemiz gereken performans farkı var."

"Bunun üzerinde çalışıyoruz. Henüz bir çözüm bulamadık fakat iyi şekilde çalışıyoruz."

"Bir şeye odaklandığımız vakit, normalde o konuda çok hızlı ilerleme kaydediyoruz."

"Bu yüzden sonuçların yakında geleceğinden eminim."

Leclerc şu anda şampiyona ikinciliği için Red Bull'un diğer pilotu Sergio Perez ile mücadele halinde.