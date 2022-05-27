Leclerc, Red Bull ile savaşta Ferrari'nin takım emirlerine güvenmeyi istemiyor

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Leclerc, güç ünitesi sorunuyla yarış dışı kaldığı İspanya GP hafta sonunun ardından şampiyona liderliğini, arka arkaya üçüncü galibiyetini alan Max Verstappen'e kaybetti.

Verstappen'in Red Bull'daki takım arkadaşı Sergio Perez'e, yarış içerisinde iki kez takım emri verildi ve "farklı stratejiler" tercih ettikleri için, Hollandalı pilotla savaşmaması istendi.

Perez, takım radyosundan bunun "adaletsiz" olduğunu söylese de, sonrasında o anda farklı stratejiler izlediklerini kabul etti.

Takım emirleri böylelikle sezonun altıncı yarışı geride kalmasının ardından yeniden gündeme geldi ve bir takımın şampiyon olabilmek için bunu yapmasına ihtiyacı olup olmadığı sorgulandı.

Çünkü bakıldığında, Verstappen eğer yarışı Perez'in ardında ikinci bitirseydi, Monako'ya gelirken şampiyona lideri Leclerc olacaktı.

Leclerc, Ferrari'nin takım emirlerinden rahatsız olacağını ve buna güvenmek istediğini söyleyerek, İtalyan ekibin bunu yapmasına ihtiyacı olmadığını belirtti.

Leclerc, Ferrari'nin yakında takım emirlerini düşünmeye ihtiyacı olup olmayacağı sorusuna, "Açık konuşmak gerekirse bilmiyorum."

"Bu tür kararları alan kişi kesinlikle ben olmayacağım. Belki Mattia'ya sorabilirsiniz."

"Red Bull, niyetinin ne olduğunu açıkça belirtti ve bunu daha sezonun başında yaptılar."

"Fakat kendi durumumuzu pek bilmiyorum."

"Bu konuyla alakalı Mattia ile konuşmadım ve şimdilik bununla ilgili hiçbir şey de duymadım."

"Fakat yine de Carlos'un bizimle mücadeleye başlaması ve araçta daha rahat hissetmesi an meselesi. Yani bilemiyorum..."

"Fakat takım emirlerine güvenmek de istemiyorum. Ben sadece araçta iyi bir iş çıkarmak istiyorum."

"Yeterince güçlüyüz ve şimdiden yarışlar kazanabileceğimizi gösterdik. Eğer yeterince iyi yaparsak, fırsatlar gelecek." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sainz, geçen yılki performansının aksine bu yıl şimdiye kadar pek varlık gösteremedi ve iki kez yarış dışı kaldığı sezonda, takım arkadaşının 39 puan gerisinde yer alıyor.

Fakat Leclerc, Sainz'ın formunun yükseleceğini ve şampiyonluk mücadelesine dahil olacağını düşünüyor.

Leclerc, "O gerçekten çok güçlü bir sürücü."

"Belki bu araca uyum sağlamakta biraz daha zorlanıyor olabilir, belki de bu araç başlangıçta sürüş tarzımın karakteristiğine biraz daha iyi uyuyor olabilir."

"Bu yüzden Carlos'un çok kısa bir süre içerisinde mücadeleye katılacağına oldukça eminim. Yine de doğru işi yapmak ve Ferrari'yi zirveye taşımak benim elimde." dedi.