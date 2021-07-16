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Leclerc: "Red Bull iddiaları sadece dedikodu"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Red Bull'a gideceği yönündeki iddialarının birer dedikodudan ibaret olduğunu söyledi

Leclerc: "Red Bull iddiaları sadece dedikodu"

Son dönemde sürücü pazarında ilginç spekülasyonlar dolaşıyor ve bunlara geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi.

Söylentilere göre Red Bull, Mercedes'in Hamilton-Russell kadrosuna, Verstappen-Leclerc ile cevap vermeyi düşünüyor.

Bu, genel olarak kimsenin ihtimal vermediği bir spekülasyon çünkü Leclerc'in en az 2024 yılına kadar kontratı var ki bunu erkenden feshetmek mümkün olsa bile, Monakolu pilotun 2022 projesini görmeden takımdan ayrılacağı düşünülmüyor.

Bu iddialar perşembe günü Ferrari sürücüsüne soruldu ve Monakolu pilot da bunun sadece bir "dedikodu" olduğunu söyledi.

Leclerc, Italy 24 News'e şöyle konuştu: "Bunun bir dedikodu olduğunu düşünüyorum."

"Belki de birisi sıkıldı ve böyle bir şey çıkardı. Ferrari'nin bir parçası olan bu insanlara ve bağlı olduğum bu projeye tamamen inanıyorum."

"Gelecek yıl yeni kurallarla beraber her şeye sıfırdan başlayacağız ve ben de bu yeni döneme Ferrari'nin direksiyonunda gireceğim."

Öte yandan Leclerc, bu hafta sonu deneyecekleri sprint yarışı formatı hakkında pozitif konuştu.

"Açıkçası yeni ve farklı şeyleri denemek hoşuma gidiyor. Yeni sprint sıralama yarışı formatını test etmeyi merakla bekliyorum. Aslında şimdi hafta sonunun her günü çok önemli olacak."

"Cuma günü geleneksel sıralama turları, Cumartesi günü 100 km'lik yarış ve Pazar günü Grand Prix'ye sahip olacağız. Yoğun bir hafta sonu olacağını düşünüyorum."

Carlos Sainz Jr., Ferrari and Charles Leclerc, Ferrari

Carlos Sainz Jr., Ferrari and Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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