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Leclerc: "Red Bull hâlâ en hızlısı"

Ferrari'den Charles Leclerc, Ferrari'nin Red Bull'a kıyasla hâlâ geride olduğuna inanıyor.

Ekleyen:
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Charles Leclerc, Monako Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansında en hızlı ikinci zamanı yaparken, takım arkadaşı Carlos Sainz aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarptı.

Max Verstappen'in Cuma günkü ikinci antrenman seansı için henüz doğru ayarı bulamamış olması ve Fernando Alonso'nun ilk 3'ün hemen ardında olması Ferrari için biraz göz korkutucu olabilir fakat Leclerc umutlu görünüyor.

Leclerc, "İlk antrenman seansında araç o kadar da iyi değildi, sürmesi biraz zordu."

"İkinci antrenman seansında pozisyonum daha iyiydi fakat Cumartesi günü her şeyi yoluna koymak için gece boyunca çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

"Hâlâ en iyi araca sahip değiliz, Red Bull yien daha hızlı ve Aston Martin de ön tarafta."

"Fakat iyi bir iş çıkarırsak ve turumu iyi bir şekilde bir araya getirirsem, her şey olabilir."

"Sıralama turlarında elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sıralama her zaman güçlü yanım olmuştur, bu yüzden endişelenmiyorum."

"Mümkün olduğunca zorlayacağım." dedi.

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