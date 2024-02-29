Leclerc: "Red Bull hâlâ biraz önde"

Sezonun ilk yarışı bu hafta sonu gerçekleştirilecek ve Charles Leclerc, iyi bir performans gösterdiklerine inansa da Red Bull'un yine en önde yer alacağını düşünüyor.

Leclerc, Çarşamba günü Bahreyn'de yaptığı açıklamada, "İlk hissim Red Bull'un diğerlerinden biraz önde olduğu yönünde."

"Geçen yıla kıyasla daha rekabetçi bir aracımız var. 2023'teki sezon öncesi testlerden sonra ne yönde ilerlememiz gerektiğini anlamanın zor olduğunu hatırlıyorum çünkü araç çok dengesizdi."

"Zayıf yönlerinin neler olduğunu tespit etmek bizim için çok zordu."

"Bu yıl ise tamamen farklı bir hikaye var. Neyi geliştirmemiz gerektiğini ve aracın zayıflıklarını tam olarak ne olduğunu biliyoruz."

"Tüm bunlar takıma, SF-24'ün gelişimi konusunda daha fazla umut veriyor."

"Hâlâ yapılması gereken çok iş var ama lastik yönetiminde ileriye doğru iyi bir adım attığımıza eminim." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Erik Junius

Ocak ayında Leclerc Ferrari ile çok yıllı yeni bir sözleşme imzaladığı duyuruldu.

"Yarış pistinde içgüdülerimin ön plana çıkmasına izin veriyorum ama konu sözleşmeye geldiğinde, rasyonel yaklaşım ön plana çıkıyor."

"Ferrari'yi seviyorum ve GP3'te yarıştığımdan bu yana takımın benim için yaptığı her şey için minnettarım."

"Ancak devam etmek için projenin de mantıklı olması gerekiyor çünkü projeye inanırsam bu beni, yani sürücüyü daha fazla motive eder."

"Yeni sözleşmeyi imzalamadan önce kendime, Ferrari'nin önümüzdeki birkaç yıl içinde şampiyonluğu kazanmak için en iyi seçeneğim olduğuna inanıp inanmadığımı sordum."