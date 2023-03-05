Leclerc: "Red Bull güçlü olacak fakat elimizden geleni yapacağız"

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Ferrari pilotu Charles Leclerc, yarışa bir set yumuşak lastik saklamak amacıyla son bölümde, sadece bir tur attı ve üçüncü oldu.

Yarışa iki Red Bull pilotunun ardında başlayacak olan Monakolu pilot, "Sıralama turlarında çok fazla performans bulduk ve bu sayede beklemediğim şekilde mücadelenin içindeydik. Yani bu iyi bir sürprizdi."

"Performansı nerede bulduğumuzu söylemek zor, bundan pek emin değilim, bu yüzden buna bakmamız gerekiyor. Çünkü kötü günleri anlamamız gerektiği kadar iyi günleri de anlamamız gerekiyor. Bu sayede gelişebiliriz ama böyle olması bence iyi bir şey."

"Aynı zamanda gerçekçi de olmamız gerekiyor. Yani, bu çocuklar (Red Bull) ve Aston Martin yarışta gerçekten çok hızlı görünüyorlar."

"Bu yüzden Q3'te başlangıçta bir ya da iki pozisyon kaybetmeyi göze alıp, yeni lastiklerle -yarış için- tüm fırsatları değerlendirmeye çalıştık ve eminim ki doğru seçim de buydu."

"Fakat neler olacağını yarın göreceğiz." dedi.

Bir tur daha atsaydı pole pozisyonunun mümkün olup olmayacağı sorusuna Leclerc, "Yani. Evet olabilirdi, demekten nefret ediyorum. Bu konuda bir şey söylemek zor ama ilk denemelerde çok yakındık ve daha zaman bulabileceğimi biliyordum. Yani, yakın olacaktı." cevabını verdi.

Yarışla ilgili ise şunları söyledi: "Gerçekten hızlılar, çok hızlılar. Umarım yarın bir başka sürpriz daha yaparız."

Sergio Perez, Red Bull Racing, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, in the post Qualifying Press Conference Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Tabii ki şimdilik ikinci antrenmandaki yarış simülasyonunu hangi koşullarda yaptıklarını bilmiyoruz. Fakat oraya baktığımızda çok hızlılardı."

Leclerc, araçtan kopan parçayla ilgili, "Bunun performansı etkilediğini sanmıyorum. Takımla henüz konuşmadım, bana radyodan her şeyin yolunda olduğunu söylediler."

"O kısım neresi bilmiyorum. Çünkü bununla ilgili herhangi bir görüntü görmedim." dedi.

Verstappen, bunun üzerine "Kum torbasıydı!" diyerek dalga geçti.

Eğer yarışta üçüncü olursa mutlu olup olmayacağı sorusuna Leclerc, "Hayır, sadece kazanırsak mutlu oluruz. Fakat gerçekçi olmalıyız çünkü çok hızlı görünüyorlar."

"Bence biraz geride kaldığımız hafta sonları, maksimumu almalı ve puan açısından elimizden geleni yapmamız gerekiyor."

"Yani yarın galibiyet mümkünse, bunun için çabalayacağım. Değilse de maksimum puanı almaya çalışacağız." dedi.

Leclerc, gridin yakınlaşmasından memnun.

"Yarış temposu açısından yarını beklemek gerekiyor ama sıralama turlarında hepimiz birbirimize daha yakınız ve bu bence harika bir şey."

"Q1 ve Q2 gibi sıralama seansları daha heyecanlı hale geldi. En iyi takımlar olarak, o büyük farka sahip olduğumuzda istediğimiz her şeyi biraz yapabiliyorduk."

"Şimdi biraz daha sınırda gibi görünüyoruz."

Leclerc, yarış temposunun geçen yıla kıyasla değişip değişmediğini ise şu sözlerle açıklıyor: "Amaç her zaman gelişmeye çalışmaktır. Yarış boyunca lastiklere daha fazla dikkat ederek, süreç anlamında kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum ancak ikinci seansta bakacak olursam, tempo ve lastik aşınması açısından Red Bull'dan biraz daha yavaştık."

"Bu yüzden yarını görmemiz ve tam olarak nerede olduğumuzu anlamamız gerekiyor ama kendimize odaklanırsak, ileriye doğru gittiğimizi hissediyorum ama bunun yeterli olduğundan emin değilim."