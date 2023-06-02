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Leclerc: "Red Bull bugün herkesin önünde görünüyor"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, cuma gününün ardından üstün olan tarafın Red Bull olduğunu kabul etti.

Kemal Şengül
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Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Barselona'ya önemli bir güncelleme paketi getiren Ferrari, cuma gününü bu paketi test ederek ve kıyaslayarak geçirdi.

Bu kapsamda ilk başta bu paketi Sainz, sonrasında Leclerc kullandı.

Günün ardından konuşan Leclerc, çok fazla detay vermedi ve şöyle dedi: "Denememiz gereken bazı yeni parçalar olduğu için ilginç bir gün oldu."

"Bu nedenle iki araç arasında çok farklı programlar uyguladık."

"Şu anda performans açısından nerede olduğumuzu okumak zor olsa da yapmak istediğimiz tüm testleri tamamladığımız için verimli bir gündü."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

"Yarın araçla daha rahat hissetmek için gece boyunca bazı değişiklikler yapacağız ve o zaman nerede olduğumuzu göreceğiz."

"Bugün Red Bull'un diğerlerine karşı üstün olduğunu gördük fakat gridin geri kalanının çok ama çok yakın olduğu açık."

Sainz ise hafta sonunun diğer günler için "iyi bir hazırlık günü" geçirdiklerini söylüyor.

İspanyol pilot, "Bugün araçta denenecek pek çok yeni şey vardı."

"Sürekli olarak olarak ayar değişikliği yapıp, bunlara uyum sağlamaya ve iki seans boyunca parçalar arasındaki farkları analiz etmeye çalıştık."

"Ayrıca her üç lastiği de denedik, yani genel olarak hafta sonunun geri kalanı için iyi bir hazırlık günü oldu." dedi.

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