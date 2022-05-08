Leclerc: "Red Bull bize yakınsa, düzlüklerde arkamızda tutmak zor olacak"

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Ferrari cumartesi günü virajlarda oldukça güçlü görünürken, Red Bull tam tersi şekilde düzlüklerde güçlüydü. Bir bakıma önceki yarışlarla benzer bir tablo vardı.

Sonunda pole pozisyonu Ferrari pilotu Charles Leclerc'in olurken, Carlos Sainz'ın ikinciliğiyle Ferrari, 2019 Meksika'dan bu yana ilk kez ilk çizgiyi kapattı.

Seansın ardından konuşan Leclerc, attığı turun mükemmel olmadığını söylerken, getirdikleri birkaç güncellemenin iyi çalıştığını belirtti.

Leclerc, "Zorlu ve oldukça kaygandı. Her yerde kayıyordum ve her şeyi bir araya getirmek çok ama çok zordu çünkü çizginin biraz dışına çıkar çıkmaz çok fazla yol tutuş ve zaman kaybı yaşıyorsunuz."

"Pole turum mükemmel değildi ama birinciliği getirecek kadar iyiydi. Araç bugün harikaydı ve umarım yarışta da aynı hızı koruyabiliriz."

"Araç içerisinde çok fazla güvene sahip olduğumuzu söyleyebilirim çünkü elimizde çok güçlü bir paket var. Sezon başından beri hemen hemen tüm şartlarda çok iyi çalıştı. Yani gelecek için iyiye işaret."

"Fakat defalarca kez söylediğim gibi bu yılki güncellemelerin çok çok önemli olacağını düşünüyorum. Burada bizi doğru yönde götüren birkaç güncelleme vardı. Umarım sezon boyunca zirvede kalmak için biraz daha zaman bulabiliriz."

Pole man Charles Leclerc, Ferrari, arrives in Parc Ferme Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Yine de şu anda durum gayet iyi. Bugün her iki araç da çok hızlıydı ve çok rekabetçi görünüyorduk. Carlos ve ben, ikimiz de hızlıyız. Yani takım için harika. Şimdi aynı pozisyonlarda bitirmeye çalışacağız." dedi.

Leclerc, pole pozisyonu turunun dağınık olduğunu söyleyerek tam olarak nerede hata yaptığını da açıkladı.

"Temelde ilk virajdan sekizinci viraja kadar oldukça dağınıktı ve kendi derecemi geliştiremiyordum. Özellikle ilk üç iç viraj harika değildi. Sonrasında ikinci kısımda, yani 11. virajdan 16. viraja kadarki bölümde oldukça iyiydim. Son virajlar asfalt değişikliğiyle çok ama çok zorlu olmasına rağmen gayet iyi gitti. Yol tutuş pistteki herhangi bir yere kıyasla orada çok düşüktü fakat sonunda iyi bir turdu."

Ferrari sıralama turlarını önde tamamlasa da, Red Bull pek de geride görünmüyor ve düzlüklerde oldukça hızlılar.

Düzlük avantajları nedeniyle Red Bull pilotlarını arkalarında tutmanın ne kadar zor olacağı sorusuna Leclerc, "Eğer bize yakınlarsa o zaman gerçekten zor olacak fakat virajlarda avantajımız var ve bu da umarım düzlüklerde geçiş yapma fırsatına sahip olamayacak kadar geride kalacakları anlamına gelir. Yine de bunu zaman gösterecek ve sadece yarın görebileceğiz."

"Her halükarda aracın güçlü bir yarış temposu var, bu yüzden kendimize odaklanacağız ve nerede olacağımızı göreceğiz." cevabını verdi.