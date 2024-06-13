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Formula 1 Kanada GP

Leclerc: "Red Bull Barselona'da daha güçlü olacak"

Ferrari Formula 1 pilotu Charles Leclerc, Red Bull'un zayıf olduğu son yarışların ardından önümüzdeki haftaki İspanya Grand Prix'sinde tam güçle geri döneceğine inanıyor.

Neva Ünsaldı
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Red Bull'un Miami, Imola, Monaco ve Kanada'da kullandığı RB20 aracı, önceki versiyonlardan bazı kusurları devraldığı için virajlarda ve tümseklerde zayıflığını gösterdi.

Son yarışlar, Red Bull'un rakiplerine, hem Milton Keynes merkezli ekibin yaşadığı zorluklar hem de kendi getirdikleri güncellemeler nedeniyle farkı kapatma fırsatları sundu. Lando Norris, Miami'de ilk zaferini kazanırken, Leclerc de Monako'da duygusal bir zafer elde etti.

Ancak Barselona, Red Bull Ring ve Silverstone gibi daha geleneksel, yüksek yere basma gücü gerektiren pistler öncesinde Ferrari sürücüsü Leclerc, RB20'nin tam kapasitesini göstereceği pistlerde Red Bull'un yeniden zirvede olacağına inanıyor.

"Red Bull'un gücünün Barselona gibi bir pistte daha belirgin olacağını düşünüyorum."

"Ama bekleyip göreceğiz ve Red Bull'un arkasında hepimiz oldukça yakın olacağız." dedi Leclerc.

Monakolu pilot Montreal’de yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı.

Montreal'de pol pozisyonunu kazanan ve geliştirilmiş Mercedes'le sezonun ilk podyumunu elde eden George Russell, Max Verstappen'in yaşadığı zorluklara rağmen Imola ve Kanada'da hala kazanabilmesinin, Red Bull'un Avrupa'daki daha geleneksel pistlerde daha büyük bir güç olacağını gösterdiğini söyledi.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, in the garage

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, in the garage

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Açıkçası, son üç yarışta araçlarıyla biraz zorlandılar. Yine de son üç yarışın ikisini kazandılar."

"Bu yüzden, Avrupa yarışlarına geri döndüğümüzde ve daha geleneksel pistlerde muhtemelen küçük bir adım daha atacaklarını düşünüyorum. Performanslarının Barselona'da nasıl olacağını görmemiz gerekecek.”

“Bu hafta sonu gördüğümüz hız artışı bizim için sürpriz olmadı çünkü fabrikadaki tüm veriler bu güncellemelerle büyük bir performans artışı bulacağımızı gösterdi. Barselona herkes için ilginç olacak, ama ben mücadelede olacağımızdan eminim." dedi Russell.

McLaren pilotu Lando Norris, Pazar günü yaşanan bir ıslak-bir kuru geçen yarışta ikinci sırayı almak için Russell ile mücadele etti ve Mercedes'in artık ön sıralardaki dördüncü oyuncu olacağını kabul etti.

"Eğer sonraki yarışlarda da daha hızlı olurlarsa ve Ferrari, Red Bull ve bizimle rekabete katılırlarsa, bu sadece her şeyi daha heyecanlı hale getirecek."

"Daha zor ve daha stresli olacak çünkü şimdi muhtemelen sekiz araç önlerde savaşacak ve bu durum hepimizi birlikte zorlayacak. Bu yüzden bizim için ve muhtemelen izleyen herkes için heyecan verici." dedi Norris.

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