Leclerc, rakiplerinin sürüş tarzları hakkında: "Verstappen agresif, Hamilton analitik"

Bir yarış pilotunu öne çıkaran şeyler olarak kullandığı aracın performansını ve pilotun sahip olduğu sürüş yeteneğini ve pilotaj tarzını söyleyebiliriz.

Şu anda baskın bir şekilde şampiyona lideri olan Verstappen için 2023 sezonunda bu iki kriterin de fazlasıyla sağlandığını görüyoruz. Hollandalı pilot, sezonda şu ana kadar sergilediği performansla gridin diğer pilotlarına kıyasla başka bir seviyede yer alıyor.

Öte yandan Verstappen'in 2021'de kıran kırana bir mücadele verdiği şampiyonluk rakibi Lewis Hamilton sürüş yeteneğine sahip olsa dahi şu anki aracı galibiyet ya da şampiyonluk savaşı için yeterli görünmüyor.

Hem Verstappen hem de Hamilton ile zaman zaman pist üzerinde mücadele eden Ferrari pilotu Leclerc'e, bu iki rakibinin pilotaj tarzlarındaki farklılıklar soruldu.

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Erik Junius

Leclerc, şu yanıtı verdi: "Max her zaman sınırları zorlayarak sürüyor ve ben bu yaklaşımı seviyorum."

"O agresif bir pilot ve onunla pist mücadeleleri her zaman heyecanlı geçiyor."

"Lewis ise pistte çok düşünceli hareket ediyor."

"Diğer şeylerin yanı sıra, aracı virajlara yerleştirme biçiminde de kendini gösteriyor. Daha az agresif ama daha analitik. Eğer pistin bir noktasında size saldırmadıysa, bunun tek nedeni bunu başarılı bir geçiş yapmanın daha kolay olacağı başka bir bölümde yapmayı planlamış olmasıdır."

Verstappen'in 2023 sezonundaki tüm avantajlarına rağmen, Leclerc onunla rekabet etmenin mümkün olduğundan emin: "Onunla mücadele edebiliriz, bunu zaten başarmıştık."

"Sadece onunla ve Red Bull ile aramızdaki farkı kapatmak için çalışmaya devam etmeliyiz."