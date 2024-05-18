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Formula 1 Emilia Romagna GP

Leclerc: "Rakiplerimiz cuma günü performanslarını gizliyorlardı"

Charles Leclerc, kendisi ve takım arkadaşı Carlos Sainz'in Emilia Romagna Grand Prix'sinde umdukları pole pozisyonunu elde edememelerinin ardından Ferrari'nin rakiplerinin cuma antrenmanında performanslarını gizlediklerini düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Leclerc Imola'da ilk ve ikinci antrenman seansını zirvede bitirdi. 

Her ne kadar antrenman sonuçlarından çok fazla anlam çıkarmak her zaman akıllıca olmasa da, Ferrari kesinlikle rakipleri Red Bull kötü bir gün geçirirken iyi bir noktada olduğunu gösterdi.

Ancak Verstappen ve Red Bull, sıralama turlarında öne geçerek pole pozisyonunu almayı başardı.

Sıralama turlarının ardından Leclerc, "Tam olarak mutlu değiliz."

"İyi olan bir şey, güncellemelerin tam olarak beklediğimiz şeyi yapıyor olması, yani bu her zaman iyiye işaret."

"Ancak, böyle bir pistte, güncellemenin tüm faydalarını henüz görmedik ve bu nedenle pole pozisyonunda olma hedefimizin gerisinde kaldık."

"Turum iyiydi ve daha fazlasını yapamazdım. Yarışta güçlü olacağımızı düşünüyorum ancak pist pozisyonu burada her şeydir ve özellikle DRS'nin azaltılmasıyla yarın geçiş yapmak daha da zor olacak."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Yani kolay bir yarış olmayacak ama yine de galibiyeti hedeflemeli ve nereye varacağımızı görmeliyiz."

Leclerc, sıralama turları için rakiplerinin ellerini gizlediğini de ekledi.

"Bence rakiplerimiz dün daha fazla yakıt kullanıyorlardı, ya da daha düşük motor modu; bilmiyorum. Bence performanslarını gizliyorlardı."

Yeni güncellemeleri değerlendirilmesi istendiğinde ise Monakolu pilot şunları söyledi: "Bir değerlendirme yapmadan önce birkaç yarış beklememiz gerekiyor."

"Bu yeni paket için en uygun pencerede turlar atmıyor olabiliriz, bu yüzden ortaya çıkarılacak daha fazla potansiyel olduğundan eminim."

"Bugün beklenenden daha mı kötüydü? Muhtemelen evet. Biraz daha yakın olmayı bekliyorduk."

"Ancak önümüzde uzun bir sezon var ve bu paketten nasıl daha fazla yararlanabileceğimiz konusunda hâlâ pek çok fikre sahibiz."

"Eminim ki önümüzdeki birkaç yarışta bunu başaracağız ve bu da sezonun geri kalanı için çok önemli olacak."

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