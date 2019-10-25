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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Rakip takımlar motor incelemesiyle Ferrari'yi 'dengesizleştirmeye' çalışıyor"

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Leclerc: "Rakip takımlar motor incelemesiyle Ferrari'yi 'dengesizleştirmeye' çalışıyor"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 Eki 2019 07:30

Charles Leclerc, Ferrari'nin motoru hakkındaki yasallık tartışmalarının İtalyan takımın istikrarsızlaştırmak için çıkarıldığını söyledi.

Ferrari’nin birkaç rakibi, İtalyan takımın motor avantajının arkasındaki tasarım özelliklerinin yasallığı konusunda netlik sağlamak için FIA’ya mektup yazmıştı.

akip takımlar tarafından ortaya atılan teoride Ferrari'nin intercooler'ına dikkat çekildi ve kontrollü bir şekilde sızdırılan yağın yanma sürecine dahil olduğu ve böylece kısa süreliğine performans artışı sağlandığı belirtildi.

Ferrari'nin intercooler'da yağ kullanan tek takım olduğu düşünülüyor, ancak bu tür kullanıma kuralların izin verildiği belirtiliyor. Ancak kurallarda, bu tür sistemlerin kasıtlı olarak kullanılmaması gerektiği belirtiliyor. Yani, gizli buharlaşma sürecinde yakıt dışında herhangi bir sıvının kasıtlı olarak performans kazandıracak şekilde kullanılmasına izin verilmiyor.

Ferrari'nin rakiplerinden en az birisi, sıralamalardaki avantajın bu tür kullanımdan geldiğini tahmin ediyor. O rakip, böyle bir kullanıma izin verilip verilmediğini öğrenmek için FIA'ya başvuruda bulundu.

Bir başka rakip üretici ise Ferrari'nin enerji geri dönüşüm sistemine dikkat çekti. 

Ancak şimdiye kadar herhangi bir resmi protesto yapılmadı ve Leclerc mevcut durumdan endişe duymadığını söyledi.

Leclerc, "Bir takımın iyi olduğu herhangi bir noktada, herkes o takımı dengesizleştirmek için küçük şeylere bakarlar. Ama böyle bir şey olmayacak."

"Bence takım içerisinde bununla ilgili herhangi bir sorun olmadığından son derece eminiz ve bu yüzden bizi etkilemiyor." dedi.

Max Verstappen, cuma günü bir kez daha Ferrari'nin hızını sorguladı.

"Ferrari sezon boyunca giderek daha fazla güç kazandı. Yarım saniye daha hızlı olsanız bile doğruyu söylemek gerekirse onları sıralarda yenmenin imkanı yok. Mercedes'te bunu görebilirsiniz. Onlarla kıyaslandığında en iyi araca sahipler ve buna rağmen geride kalıyorlar. Sahip oldukları hız farkı çılgınca."

Scott Mitchell ve Jack Benyon

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Jonathan Noble

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