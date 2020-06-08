"Leclerc, Raikkonen'in hızına Schumacher'in yaklaşımına sahip"

2018'de Sauber (Alfa Romeo) ile Formula 1'e giriş yapan Leclerc, bir senenin sonrasında Ferrari'ye yükselmeyi başarmıştı.

Ferrari'deki ilk sezonunda hızıyla etkilemeyi başaran genç Monacolu, 2 yarış galibiyeti kazandı ve sezonu 4 kez şampiyon olan takım arkadaşı Sebastian Vettel'in önünde 4. sırada tamamladı.

Leclerc, Ferrari'deki ilk sezonunun ardından takım ile anlaşmasını 2024 sonuna kadar yenileyerek öncü pozisyona yükseldi.

Motorsport.com'a konuşan Beat Behnder, "Onunla çok iyi bir sezon geçirdik. Yeniden genç bir çocuk ile çalışmaya başlamak çok ilginçti."

"Bunu daha önce de yapmıştık ancak uzun zamandır ilk defa yeni gelen bir pilot böyleydi. Çok özel bir pilot, çok özel yaklaşıma sahipti."

"Daha önce Charles gibi bir pilot görmedim. Onun gibi bir çocukla, çok zor zamanlarda yaptığımız çalışmaların ödülünü aldık."

"Her zaman şunu söyledim. O hız olarak Kimi Raikkonen'e, çalışma yaklaşımı olarak ise muhtemelen Michael'e benziyor."

"Ona iyi bir araç verirseniz, kesinlikle dünya şampiyonu olur." dedi.

Zehnder, 1987'den beri Sauber'in motor sporları programı içerisinde yer alıyor. Zehnder bu süreçte F1 öncesinde spor araçlarla mücadele eden Schumacher'le de çalışma fırsatı yakaladı.

Zehnder ve Raikkonen ilk olarak 2000'de tanıştılar. Raikkonen o sene, 2001'deki ilk sezonu için hazırlanıyordu. İkili 2019'da tekrar, bu sefer Alfa Romeo olan takımda çalışmaya başladılar.

Sauber'in eski pilotlarından Marcus Ericsson da Leclerc'in Vettel'i mağlup etmesine şaşırmadığını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Ericsson, "Bu çocuğun özel yeteneklere sahip olduğunu hemen söyledim."

"Onun Ferrari'de Vettel'e karşı yarışacağını öğrendiğimde, onun çok rekabetçi olacağını biliyordum. Buna rağmen yine de ilk sezonunda bu kadar iyi olmasını beklemiyordum."

"O, çok özel bir pilot ve yetenek. O, nasıl bir pilot olduğumu görmemde de bana yardımcı oldu." dedi.