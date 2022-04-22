Leclerc: "Q3'te yanlış kararı verdim"

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İlk üç yarışın ikisini kazanan F1-75, bugün ıslak zeminde de oldukça dominant gözüktü. Ferrari pilotları, kuruyan zeminde gerçekleştirilen ilk antrenman seansında oldukça hızlılardı. Leclerc, ilk antrenman seansını zirvede tamamlamış ve sıralama turlarına favori olarak girmişti.

Fakat sıralama turlarında koşullar sürekli değişiyordu ve değişen koşullara hızlıca reaksiyon gösterebilmek gerekiyordu. Buna ek olarak, seans sürekli olarak kırmızı bayraklarla bölünmekteydi. Bundan dolayı da doğru zamanda tur atmak daha da önemli bir hâl aldı.

Pole pozisyonun sahibi Max Verstappen de Q3'te turunu doğru zamanda attı ve son sektörde sarı bayraklardan ötürü yavaşlamasına rağmen Leclerc'in önünde pole pozisyonuna uzandı.

Leclerc, yeni lastik setini seansın son dakikalarına saklamak istedi ancak seansın sonunda kırmızı bayraklar çıkınca, yeni lastik setiyle tur atamadı. Yeni lastiklerini seansın sonuna saklama kararını bir hata olarak nitelendiren Monakolu sürücü, kendine kızgındı.

Şampiyona lideri pilot, sıralama seansının ardından şunları söyledi: "Seans oldukça çetrefilliydi. Özellikle kuru lastiklerde sürmek zordu çünkü pistte hâlâ ıslak bölgeler vardı. Seans, ilk bölümlerde turları atıp; sonra Q3'te her şeyi bir araya getirmeyi beklemekle alakalıydı."

"Ancak bu yüzden durum benim için daha da sinir bozucu çünkü Q3'te yanlış kararı verdim. Yeni lastiklerimi seansın sonuna saklamak istedim fakat [seansın sonunda] kırmızı bayraklar çıktı ve planı bozdu. Bu benim hatam. Kontrolüm dışında gerçekleşen bir durum olsa da benim hatam."

"Bundan ders çıkaracağız. Günün sonunda ikinci sırayı almak bir felaket değil. Yarın ve Pazar günü her şey ortada olacak. Her şeyimizi vereceğiz."

"Bugün pole almak güzel olurdu fakat önümüzde uzun bir hafta sonu var. Gelecek 2 gün her şeyi bir araya getirmeye çalışacağız."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images