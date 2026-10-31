Formula 1 Meksika GP
Leclerc: "Q3 boyunca sürekli araçla boğuştum"
Meksika GP sıralama turlarında 3. sırayı alan Charles Leclerc, Q3'te aradığı ritmi bulamadığını dile getirdi.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 31 Eki 2026 22:22
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images
Meksika’da ilk çizgi mücadelesinde geride kalarak yarışa 3. sıradan başlama hakkı kazanan Ferrari pilotu Charles Leclerc, sıralama turlarının ardından değerlendirmelerde bulundu. Düşük yere basma kuvveti ve azalan yol tutuşu nedeniyle araçla sürekli bir mücadele halinde olduğunu belirten Monakolu pilot, buna rağmen seanstan keyif aldığını söyledi.
Sıralama turlarındaki performansını ve araç hissiyatını değerlendiren Leclerc, şu ifadeleri kullandı: "Dürüst olmak gerekirse bugün iyi bir iş çıkaramadım. En çok zorlandığımız nokta lastikleri doğru çalışma aralığına getirmek oldu.”
“Q3'teki ikinci denememde nispeten temiz bir tur attım ancak araç önceki turlara kıyasla çok daha farklı hissettirdi ve kritik an geldiğinde gereken tempoyu bulamadım.”
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
“Biraz hayal kırıklığı yaşıyorum tabii ki, yine de burada yarışa üçüncü sıradan başlamak hiç de kötü bir sonuç değil.”
“Özellikle Q3 boyunca sürekli araçla boğuştum. Fakat günün sonunda durum herkes için tamamen aynı. Burada sahip olduğumuz yere basma kuvveti seviyesi nedeniyle yol tutuşu o kadar düşük ki, aracı limitte tutabilmek için direksiyon arkasında adeta savaşmanız gerekiyor.”
“Yine de bu zorlu şartlarda aracı limitlerine kadar zorlamak gerçekten çok keyifliydi."
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber 2026 Meksika GP sıralama turları: Hamilton Ferrari ile ilk pole'ünü aldı, Russell ikinci sırada!
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Neşe Akkoyun
Quartararo: “Pazar günü yağmur yağması için dua ediyorum”
MotoGP
MotoGP 1 s
Quartararo: “Pazar günü yağmur yağması için dua ediyorum”
Alex Marquez ameliyat olabilir: Katar GP’sini kaçırma ihtimali gündemde
MotoGP
MotoGP
Malezya GP
2 s
Alex Marquez ameliyat olabilir: Katar GP’sini kaçırma ihtimali gündemde
2026 Meksika GP 3. antrenman: Son seansın en hızlısı Norris, Antonelli 2., Leclerc 3. sırada
Formula 1
Formula 1
Meksika GP
3 s
2026 Meksika GP 3. antrenman: Son seansın en hızlısı Norris, Antonelli 2., Leclerc 3. sırada
Son Haberler
Leclerc: "Q3 boyunca sürekli araçla boğuştum"
Formula 1
F1 Formula 1
Meksika GP
3 dk
Leclerc: "Q3 boyunca sürekli araçla boğuştum"
2026 Meksika GP sıralama turları: Hamilton Ferrari ile ilk pole'ünü aldı, Russell ikinci sırada!
Formula 1
F1 Formula 1
Meksika GP
12 dk
2026 Meksika GP sıralama turları: Hamilton Ferrari ile ilk pole'ünü aldı, Russell ikinci sırada!
Quartararo: “Pazar günü yağmur yağması için dua ediyorum”
MotoGP
MGP MotoGP 1 s
Quartararo: “Pazar günü yağmur yağması için dua ediyorum”
Canlı dereceler: Meksika GP sıralama turları
Formula 1
F1 Formula 1
Meksika GP
2 s
Canlı dereceler: Meksika GP sıralama turları
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol