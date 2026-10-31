Formula 1 Meksika GP

Leclerc: "Q3 boyunca sürekli araçla boğuştum"

Meksika GP sıralama turlarında 3. sırayı alan Charles Leclerc, Q3'te aradığı ritmi bulamadığını dile getirdi.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 31 Eki 2026 22:22

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Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Meksika’da ilk çizgi mücadelesinde geride kalarak yarışa 3. sıradan başlama hakkı kazanan Ferrari pilotu Charles Leclerc, sıralama turlarının ardından değerlendirmelerde bulundu. Düşük yere basma kuvveti ve azalan yol tutuşu nedeniyle araçla sürekli bir mücadele halinde olduğunu belirten Monakolu pilot, buna rağmen seanstan keyif aldığını söyledi.

Sıralama turlarındaki performansını ve araç hissiyatını değerlendiren Leclerc, şu ifadeleri kullandı: "Dürüst olmak gerekirse bugün iyi bir iş çıkaramadım. En çok zorlandığımız nokta lastikleri doğru çalışma aralığına getirmek oldu.”

“Q3'teki ikinci denememde nispeten temiz bir tur attım ancak araç önceki turlara kıyasla çok daha farklı hissettirdi ve kritik an geldiğinde gereken tempoyu bulamadım.”

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Biraz hayal kırıklığı yaşıyorum tabii ki, yine de burada yarışa üçüncü sıradan başlamak hiç de kötü bir sonuç değil.”

“Özellikle Q3 boyunca sürekli araçla boğuştum. Fakat günün sonunda durum herkes için tamamen aynı. Burada sahip olduğumuz yere basma kuvveti seviyesi nedeniyle yol tutuşu o kadar düşük ki, aracı limitte tutabilmek için direksiyon arkasında adeta savaşmanız gerekiyor.”

“Yine de bu zorlu şartlarda aracı limitlerine kadar zorlamak gerçekten çok keyifliydi."

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- Motorsport.com Ekibi

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