Leclerc: "Pozitif olmamız için sebepler var"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
9 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
106 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
137 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
165 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
172 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
179 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
193 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
197 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
207 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
221 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
228 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
235 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
249 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
263 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
270 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Giovinazzi: "Hem yeni araç hem de yeni motor daha iyi" Sonraki / Lammers: “2021, Red Bull’un en güçlü senesi olabilir”
Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Pozitif olmamız için sebepler var"

Ekleyen:
, Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, yeni araçla birlikte pozitif olmaları için pek çok sebep olduğunu görüşünde. Yine de heyecanlanmak istemiyor.

Leclerc: "Pozitif olmamız için sebepler var"

Ferrari, sezon öncesi testlerinin en hızlı üçüncü zamanına imza attı. Takımın yeni pilotu Carlos Sainz, 1:29.611 ile Max Verstappen'in 0.7 saniye ardında kaldı.

En iyi zamanını orta lastikle yapan Leclerc ise 0.8 saniye gerideydi.

Birkaç ufak soruna rağmen Ferrari ikilisi, testin en dayanıklı araçlarından birine sahipti ve üç yoğun günde toplam 404 tur atmayı başardılar.

Takım, genel olarak bakıldığında geçen yıla kıyasla daha pozitif görünüyor ve Charles Leclerc de iyi bir pozisyonda olduklarını dile getirdi.

Leclerc, “Büyük kazançlar elde edip edemediğimizi, sanırım ilk sıralama turlarında her şeyi bir araya getirdiğimiz zaman göreceğiz."

"Sahip olduğumuz ilk ilk veriler, fabrikada elde ettiğimizi düşündüğümüz kazanımları doğruluyor. Ayrıca pist üstündeki verilerle, fabrikadaki veriler örtüşüyor. Bu, her zaman için gerçekten olumlu bir şeydir."

“Bu noktada denge oldukça iyi görünüyor ve araçtan gerçekten memnunum."

“Geçen yıl sıcak havada sürüş yaparken epey zorlanıyorum ve bu yıl şimdilik özellikle aracın arka tarafıyla ilgili biraz daha iyi hissediyorum."

"Neler olacağını bekleyelim ve görelim. Ancak şimdilik her şey olumlu görünüyor ve hissettiriyor." dedi.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto da yeni aracın geçen yıldan daha iyi olduğunu ancak karşılaştırma yapmak için erken olduğunu belirtmişti.

paylaşım
yorumlar
Giovinazzi: "Hem yeni araç hem de yeni motor daha iyi"

Önceki haber

Giovinazzi: "Hem yeni araç hem de yeni motor daha iyi"

Sonraki haber

Lammers: “2021, Red Bull’un en güçlü senesi olabilir”

Lammers: “2021, Red Bull’un en güçlü senesi olabilir”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Lammers: “2021, Red Bull’un en güçlü senesi olabilir”

4s
2
Formula 1

Leclerc: "Pozitif olmamız için sebepler var"

4s
3
Formula 1

Vettel: "Mercedes, mucizevi turlar atmasa da geri dönecektir"

9s
4
Formula 1

Sainz: "Ferrari geçen yıla göre gelişti ancak rakipleri de gelişti"

11s
5
Formula 1

Marko: "Favori Mercedes"

14s
Son Haberler
Lammers: “2021, Red Bull’un en güçlü senesi olabilir”
F1

Lammers: “2021, Red Bull’un en güçlü senesi olabilir”

4s
Leclerc: "Pozitif olmamız için sebepler var"
F1

Leclerc: "Pozitif olmamız için sebepler var"

4s
Giovinazzi: "Hem yeni araç hem de yeni motor daha iyi"
F1

Giovinazzi: "Hem yeni araç hem de yeni motor daha iyi"

5s
Pirelli: "F1 araçları geçen seneki kadar hızlı olacaklar"
F1

Pirelli: "F1 araçları geçen seneki kadar hızlı olacaklar"

6s
Williams, 2021 aero konseptiyle inişli çıkışlı bir sezon bekliyor
F1

Williams, 2021 aero konseptiyle inişli çıkışlı bir sezon bekliyor

7s
Son Videolar
F1 2021 sezonuna bir bakış 01:27
Formula 1
7s

F1 2021 sezonuna bir bakış

2021 Mercedes F1 Aracı Açıklandı! 08:03
Formula 1
7s

2021 Mercedes F1 Aracı Açıklandı!

F1 İstatistikleri - Bahrain'deki 2021 Sezon Öncesi Testlerinden Veriler 00:35
Formula 1
8s

F1 İstatistikleri - Bahrain'deki 2021 Sezon Öncesi Testlerinden Veriler

F1 2021 araçlarının test görüntüleri 01:58
Formula 1
15 Mar 2021

F1 2021 araçlarının test görüntüleri

Murray Walker: F1'in Sesi (1923-2021) 04:29
Formula 1
15 Mar 2021

Murray Walker: F1'in Sesi (1923-2021)

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Giovinazzi: "Hem yeni araç hem de yeni motor daha iyi"
Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi: "Hem yeni araç hem de yeni motor daha iyi"

Haas: "Bu sezon sonuncu olabiliriz"
Formula 1 / Son dakika

Haas: "Bu sezon sonuncu olabiliriz"

Sainz: "Ferrari geçen yıla göre gelişti ancak rakipleri de gelişti"
Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Ferrari geçen yıla göre gelişti ancak rakipleri de gelişti"

Çok Okunanlar Bugün

Lammers: “2021, Red Bull’un en güçlü senesi olabilir”
Formula 1 Formula 1 / Röportaj

Lammers: “2021, Red Bull’un en güçlü senesi olabilir”

Leclerc: "Pozitif olmamız için sebepler var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Pozitif olmamız için sebepler var"

Vettel: "Mercedes, mucizevi turlar atmasa da geri dönecektir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Mercedes, mucizevi turlar atmasa da geri dönecektir"

Sainz: "Ferrari geçen yıla göre gelişti ancak rakipleri de gelişti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Ferrari geçen yıla göre gelişti ancak rakipleri de gelişti"

Marko: "Favori Mercedes"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Favori Mercedes"

Haas: "Bu sezon sonuncu olabiliriz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas: "Bu sezon sonuncu olabiliriz"

Pirelli: "F1 araçları geçen seneki kadar hızlı olacaklar"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli: "F1 araçları geçen seneki kadar hızlı olacaklar"

Giovinazzi: "Hem yeni araç hem de yeni motor daha iyi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi: "Hem yeni araç hem de yeni motor daha iyi"

Son Haberler

Lammers: “2021, Red Bull’un en güçlü senesi olabilir”
F1 Formula 1 / Röportaj

Lammers: “2021, Red Bull’un en güçlü senesi olabilir”

Leclerc: "Pozitif olmamız için sebepler var"
F1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Pozitif olmamız için sebepler var"

Giovinazzi: "Hem yeni araç hem de yeni motor daha iyi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi: "Hem yeni araç hem de yeni motor daha iyi"

Pirelli: "F1 araçları geçen seneki kadar hızlı olacaklar"
F1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli: "F1 araçları geçen seneki kadar hızlı olacaklar"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.