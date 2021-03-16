Leclerc: "Pozitif olmamız için sebepler var"

Ferrari, sezon öncesi testlerinin en hızlı üçüncü zamanına imza attı. Takımın yeni pilotu Carlos Sainz, 1:29.611 ile Max Verstappen'in 0.7 saniye ardında kaldı.

En iyi zamanını orta lastikle yapan Leclerc ise 0.8 saniye gerideydi.

Birkaç ufak soruna rağmen Ferrari ikilisi, testin en dayanıklı araçlarından birine sahipti ve üç yoğun günde toplam 404 tur atmayı başardılar.

Takım, genel olarak bakıldığında geçen yıla kıyasla daha pozitif görünüyor ve Charles Leclerc de iyi bir pozisyonda olduklarını dile getirdi.

Leclerc, “Büyük kazançlar elde edip edemediğimizi, sanırım ilk sıralama turlarında her şeyi bir araya getirdiğimiz zaman göreceğiz."

"Sahip olduğumuz ilk ilk veriler, fabrikada elde ettiğimizi düşündüğümüz kazanımları doğruluyor. Ayrıca pist üstündeki verilerle, fabrikadaki veriler örtüşüyor. Bu, her zaman için gerçekten olumlu bir şeydir."

“Bu noktada denge oldukça iyi görünüyor ve araçtan gerçekten memnunum."

“Geçen yıl sıcak havada sürüş yaparken epey zorlanıyorum ve bu yıl şimdilik özellikle aracın arka tarafıyla ilgili biraz daha iyi hissediyorum."

"Neler olacağını bekleyelim ve görelim. Ancak şimdilik her şey olumlu görünüyor ve hissettiriyor." dedi.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto da yeni aracın geçen yıldan daha iyi olduğunu ancak karşılaştırma yapmak için erken olduğunu belirtmişti.