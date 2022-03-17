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Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

Leclerc: "Pozitif COVID-19 testleri, tedbirli olmamız gerektiğini gösteriyor"

Charles Leclerc, padoktaki COVID-19 protokolleri gevşetilmesine rağmen, yaşanan son COVID-19 vakalarının ardından "tedbirli" davranmaları gerektiğini söylüyor.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Leclerc: "Pozitif COVID-19 testleri, tedbirli olmamız gerektiğini gösteriyor"
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McLaren'dan Daniel Ricciardo, pozitif testin ardından geçen hafta Bahreyn'deki ikinci kış testini kaçırmıştı. Aston Martin, perşembe günü yaptığı açıklama ile Sebastian Vettel'in de COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bu, Alman pilotun ilk yarışı kaçıracağı anlamına geliyor.

2022 için FIA'nın COVID-19 protokolleri bir şekilde gevşetildi. Personelin padoka girdikten sonra PCR testi yaptırması tavsiye edilse de herhangi bir zorunluluk yok. Ayrıca yerel yönergelere de hâlâ uyulması gerekiyor.

Geçtiğimiz iki yıllık süre zarfında basın etkinliklerini Zoom gibi çevrimiçi platformlar üzerinden yapan bazı takımlar, artık yüz yüze röportaja geri dönüyorlar. Ayrıca sürücülerin imza törenleri de Bahreyn'de geri dönecek.

Ferrari pilotu Leclerc, yavaş yavaş normale döndükleri için mutlu olsa da, COVID-19'un henüz bitmediğinin farkında olmaları gerektiğini düşünüyor.

Leclerc, "Durum yavaş yavaş normale dönmeye başlasa da, uymamız gereken hâlâ bazı kurallar var."

"Sürücüler olarak kendi aramızdakiler de dahil olmak üzere buna karşı çok dikkatli olmalıyız çünkü COVID-19 bugünden yarına bitmiyor."

"Eğer COVID-19 kaptıysanız, yarışamazsınız ve bu da pahalıya patlar. Yani çok dikkatli olmamız lazım." dedi.

Carlos Sainz Jr., Charles Leclerc and Ferrari's racing director Laurent Mekies

Carlos Sainz Jr., Charles Leclerc and Ferrari's racing director Laurent Mekies

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Monakolu pilot, Ferrari'nin hâlâ işleri sıkı tuttuğunu dile getirip şunları ekledi: "Ferrari olarak hâlâ test yapıyoruz. Ferrari'de, özellikle fabrikaya gidiyorsanız, düzenli olarak test yapmanız gerekiyor."

"Artık yarış hafta sonları, geçen yıla kıyasla durum biraz daha rahat. Fakat aynı zamanda takım içerisinde bilinç de var. Eğer takımda birisi kendini iyi hissetmiyorsa, hemen uzaklaşır ve sonrasında hepimiz test oluruz."

Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz, bazı kısıtlamalar gevşetilmesine rağmen, kendisinin tedbirleri gevşetmediğini söyledi.

Sainz, sonrasında şunları ekledi: ”Yalan söylemeye gerek yok,  iki yıl sonra hâlâ aynı şeyleri yapmak yorucu ve zor geliyor."

"Bazı şeylere alıştım, öbür yandan hepiniz gibi benim de zorlandığım bazı şeyler var. Örneğin sürekli maske takmak bunlardan birisi."

"Umarım bir an önce normale dönebiliriz."

Leclerc, son iki yılda iki kez COVID-19 oldu ve bundan ötürü bunun nasıl hissettirdiğini en iyi bilen isimlerden birisi.

Leclerc, ”İlki çok kötü değildi, ikincisinde kendimi daha kötü hissettim. Başım ağrıyordu ve gerçekten iyi hissetmiyordum."

“Fakat benimkisi çok uzun sürmedi, her ikisi de 1-1.5 hafta civarında sürdü. Gerçekten değişken bir şey. Harika hisseden bazı arkadaşlarım var, çok kötü hisseden başka arkadaşlarım da var. Yani tahmin etmesi çok zor.” dedi.

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