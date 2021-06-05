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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Leclerc: "Pole pozisyonunu çalmış gibi hissetmiyorum"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Charles Leclerc, Ferrari'nin 2021 Azerbaycan Grand Prix pole pozisyonunu “çaldığını” hissetmediğini, çünkü kırmızı bayrak olmasa bile pole pozisyonunu alabileceğini düşünüyor.

Leclerc: "Pole pozisyonunu çalmış gibi hissetmiyorum"

Leclerc, Bakü'de geçen ayki Monako Grand Prix'sine benzeyen tuhaf şartlarda arka arkaya ikinci pole pozisyonunda aldı.

Monako'da gerçekleştirilen sıralama turlarının son anlarında kaza yapan ve çıkan kırmızı bayrakla pole pozisyonunu kazanan Leclerc, bu kez Yuki Tsunoda'nın kaza yapması ve Carlos Sainz'ın da aynı saniyelerde bariyerlere çarpmasıyla beraber sallanan kırmızı bayrak sonrası pole pozisyonunu kazandı. Leclerc, bu olaylar olmadan önce mor ilk sektörle geliyordu.

Sonuç olarak bu, Leclerc'in arka arkaya ikinci pole pozisyonu oldu. Fakat Monako'da kaza yaptığı için pole pozisyonu sevincini yaşayamamıştı ve kendi deyimiyle "b** gibi" hissediyordu. Oysa Bakü'de aldığı pole pozisyonundan ötürü çok daha iyi hissettiğini söylüyor.

Motorsport.com'a konuşan Leclerc, iki sıralama seansını karşılaştırması istendiğinde, "Hâlâ normal bir pole pozisyonu almışım gibi iyi hissettirmiyor çünkü sonunda kırmızı bayrak vardı."

“Fakat genel olarak bu pole pozisyonunu çaldığımızı hissetmiyorum."

“Üçüncü bölümdeki ikinci turumda, herkesin turlarını bitirmesinin ardından pole pozisyonunu kazanmak için gereken hıza sahip olduğumu hissediyorum. Bugünden çok memnunum.” cevabını verdi.

Ferrari pilotu, üçüncü bölümdeki denemesinde, bir hazırlık turu atan Lewis Hamilton'ın hava koridoruna girdi ve düzlükte avantaj kazanmış oldu.

Hamilton'ı yakaladığı ve onun hava koridoruna girdiği için ne kadar mutlu olduğu sorusuna Leclerc, "Evet, kesinlikle mutluyum."

"Her halükarda olumluydu. Sanırım hava koridoru olmasaydı da iyi olurduk ama bize yardımcı oldu."

"Lewis'in bir hazırlık turu attığını gördüm. Bu yüzden turuna başladığında, aşağı yukarı bana hava koridoru vermesi için ihtiyaç duyacağım boşluğu tahmin etmeye çalıştım."

"Bunu doğru şekilde yaptım. Biraz şans, biraz düşünmekle ilgiliydi ama muhtemelen daha çok şanstı." cevabını verdi.

Leclerc pazar günü içinse şöyle dedi: "İlk sırada kalmak çok zor olacak. Burada geçiş yapmak çok kolay ve bu yüzden zor olacağını düşünüyorum."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Ferrari
Editör Alex Kalinauckas

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