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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Leclerc: "Pole pozisyonunda olmayı beklemiyordum"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Red Bull çok güçlü göründüğü için pole pozisyonunda olmayı beklemediğini söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Leclerc: "Pole pozisyonunda olmayı beklemiyordum"
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Ferrari ve Red Bull, tüm hafta sonu boyunca birbirlerine çok yakınlardı ve bu durum sıralama turlarında da devam etti.

Fakat Leclerc, sıralama turlarındaki son turunda bir kez daha harika bir tur çıkardı ve en yakın rakibinin 0.2 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Bu, hafta sonu şimdiye kadarki en büyük farktı ve Leclerc, bunu yapmayı beklemediğini söylüyor.

Leclerc şöyle dedi: "Bunun iyi hissettirdiğini söyleyebilirim!"

"Aslında tüm pole pozisyonları iyi hissettiriyor fakat bugün pole pozisyonunda olmayı beklemiyordum çünkü Red Bull'un daha güçlü olduğunu düşünüyordum."

"Özellikle Q1 ve Q2'de daha hızlı olduğumuzu düşünmek benim için zordu."

"Fakat son turda her şey bir araya geldi ve bir kez daha iyi bir tur atmayı başardım. Bu yüzden de çok mutluyum."

Leclerc, lastik aşınması nedeniyle kolay bir yarış beklemiyor ancak önde kalabilecekleri konusunda kendilerine güveniyor.

"Yarın için epey heyecanlıyım. Yarın yine yoğun bir savaşın içerisinde olacağız çünkü lastik yönetimi burada büyük önem taşıyor."

"Barselona ve Monako'da bunu iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Genel anlamda güncelleme getirdiğimizden beri yarış tempomuzda iyi bir adım atmayı başardık."

"Yarın ayın şeyin burada da böyle olup olmayacağını görmek ilginç olacak."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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