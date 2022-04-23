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Leclerc: "Pole pozisyonunda olmamak hayal kırıklığı yaratıyor"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, iyi bir başlangıç pozisyonuna sahip olmasına rağmen pole pozisyonunda olmadığı için üzgün.

Kemal Şengül
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Leclerc: "Pole pozisyonunda olmamak hayal kırıklığı yaratıyor"
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Monakolu pilot, sıralama turlarının en hızlı ismi gibi görünüyordu ancak son bölümde temiz bir tur çıkarmakta zorlandı.

Sonunda pole pozisyonunu Max Verstappen'e kaybeden Leclerc, yaptığı yanlış seçim nedeniyle muhtemel bir ilk sırayı kaçırdığını söyledi.

Leclerc, "Sıralama turları pek istediğim gibi gitmedi ancak ikinci başlamak da o kadar kötü görünmüyor."

"Yine de mutlu değilim çünkü daha iyi olabilirdik. Bence iyi bir tempomuz vardı, seans boyunca çok güçlüydük. Q1 ve Q2'de Q3'e kalmak için iyi turlar çıkarmayı başardık."

"Sonrasında her şey biraz daha fazla zorlamak ve son bölümde her şeyi bir araya getirmekle ilgiliydi.  Fakat pist ıslaktı. Güçlü bir ilk tur çıkardım ve ikincisini, son iki tura hazırlanmak adına iptal etmeye karar verdim çünkü seans sonunda iki turum olsun istedim. Ancak kırmızı bayrak yüzünden hiç tur atamadım."

"Max da inanılmaz bir iş çıkardı, onun hakkını vermemiz gerekiyor. İkincilik kötü değil fakat hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü pole pozisyonunda olmak istiyordum. Fakat durum bu."

"Yine de yarın ve pazar günü her şey mümkün."

"Beni özellikle üzen şey, sonunda yanlış seçim yapmış olmamdı. Fakat hayat böyle. Bundan dersler çıkaracağız. Ayrıca dediğim gibi ikincilik de fena değil. Ne de olsa ana etkinlikler yarın ve sonraki gün gerçekleşecek. O zaman mümkün olduğunca zorlamamız gerekiyor."

Kazanma hayali kurup kurmadığı sorusuna Leclerc, "Evet, hayal kurmayı severim ama işimize odaklanmalıyız. Aşırıya kaçmamaya çalışıyorum, bunu hep söylüyorum ama bence bu hafta sonu için çok önemli bir şey."

"Zorlamaya devam etmeliyiz çünkü şu ana kadar tüm seanslarda rekabetçiydik ve yarın galibiyet için mücadele etme potansiyeline sahibiz. Pole pozisyonunda olmayı tercih etsem de ikinci sıradayız ve hafta sonu hâlâ çok uzun." cevabını verdi.

Charles Leclerc, Ferrari, in Parc Ferme after Qualifying

Charles Leclerc, Ferrari, in Parc Ferme after Qualifying

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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