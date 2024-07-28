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Formula 1 Belçika GP

Leclerc: "Pole pozisyonuna ben de şaşırdım fakat yarışta geriye düşeceğiz"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, pazar günü gerçekleştirilecek yarışta geriye düşmelerini bekliyor.

Ezel Tan
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Charles Leclerc, pazar günü gerçekleştirilen yarışa Max Verstappen'in cezasıyla ilk sıradan başlayacak fakat kuru zemin tempoları pek iyi görünmüyor.

Seansın ardından konuşan Leclerc şöyle dedi: "Hafta sonuna girerken beklediğimizden çok daha iyiydik."

"Cuma günü de bizim için zor geçmişti Fakat bugünkü zor şartlar bize çok yardım etti.".

"Yarışın bizim için zor olacağı ortada çünkü hava kuru olacak. Son zamanlarda kuru zeminde biraz daha fazla mücadele ediyoruz."

"McLaren tempo anlamında istediğimizden biraz daha uzakta fakat hemen arkamızda Checo var. Ana hedefimiz onun önünde kalmak olacak ve ilk stintten sonra nasıl gideceğini göreceğiz."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"İyi bir başlangıç pozisyonumuz var fakat burada geçiş yapmak çok kolay. Bu yüzden iyi bir tempoya ihtiyacımız olacağı ortada."

Sonucu nasıl açıkladığı sorusuna Leclerc, "Yani ben de çok şaşırdım. Turu bitirdiğimde bile, ikinci sıraya denk geldiğini hissetmedim."

"İyi bir turdu, temiz bir turdu ve bu koşullarda ihtiyacınız olan şey budur. Fakat inanılmaz bir tur değildi. Yani ikinci olduğum için çok mutluyum ama kesinlikle bunu beklemiyordum."

"Bence beşincilik bile bugün iyi bir sonuç olacaktı ve ikinci olduk, yarın pole'de başlayacağız. Yani bu iyi bir şey."

"Ancak dediğim gibi yarış temposu için sihirli bir çözümümüz yok ve bundan ötürü bizim için zor geçecek."  cevabını verdi.

Zıplama sorulduğunda Leclerc, "Bugün daha iyiydi. Ancak ıslak zeminde her zaman biraz daha az sorun yaşıyoruz."

"Dün bununla biraz daha fazla mücadele ettik. Fakat yarışta bunun bir sorun olmasını beklemiyorum. Yani bu olumlu bir şey."

"Fakat sıralama turları kuru zeminde geçseydi daha fazla zorlanırdık." dedi.

 

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