Leclerc: "Pole pozisyonu mücadelesi verebilecek hıza sahip değiliz"
Charles Leclerc, Ferrari'nin Japonya Grand Prix'sinde pole pozisyonu mücadelesinde yer alması için daha fazla hıza ihtiyacı olduğunu düşünüyor.
Simon Galloway / Motorsport Images
Cuma günkü ilk antrenman seansında Carlos Sainz, yumuşak lastiklerle attığı turların ardından takım arkadaşı Charles Leclerc'in önünde yer alsa da Red Bull pilotu Max Verstappen'in en hızlı turunun 0.213 saniye gerisinde kaldı.
İlk antrenman seansında Leclerc aynı zamanda iki Mercedes pilotunun da gerisindeydi ve seans sonunda 6. sırada yer aldı.
Monakolu pilot cumartesi günkü sıralama seansında Ferrari aracını 2024'te ilk kez pole pozisyonuna taşımayı umuyordu ancak cuma gününün ardından, Red Bull'un üstünlüğü ele geçirdiğini düşünüyor.
Leclerc, "Pole pozisyonu için elimden geleni yapacağım, hedefimiz kesinlikle bu."
"Ancak bunu yapabilmek için mümkün olan en iyi şekilde hazırlandığımızdan emin olmamız gerekiyor."
"Şu anda hâlâ pole pozisyonu mücadelesi verebilecek hıza sahip olmadığımızı düşünüyorum. Red Bull, özellikle de Max, şu ana kadar güçlü görünüyor."
"Hâlâ yapmamız gereken çok iş var. Ama eğer atılacak özel bir tur varsa, umarım bunu yapan ben olurum." dedi.
Sainz ise daha iyimserdi ve ilk antrenman seansının ardından Ferrari'nin Red Bull'a beklenenden daha fazla yaklaştığını açıkladı.
Ayrıca Ferrari'nin geçen yıl Suzuka'daki yarışa kıyasla Milton Keynes takımına karşı kaydettiği ilerlemelere de dikkat çekti.
İspanyol pilot, "Dürüst olmak gerekirse, Red Bull'a tahmin ettiğimden biraz daha yakınız."
"Beş ay öncesinden bugüne kadar birtakım olumlu ilerlemeler kaydettik."
"Elbette ilk antrenman seansında nasıl bir yakıt yüküyle tur attıklarını ve hangi motor modlarını kullandıklarını bilmiyoruz. Geçen yılki sıralama turlarında 0.8 saniye gerideydik, bu yıl ilk antrenman seansında yalnızca 0.2 saniye geride olmak iyi bir başlangıç; ama onları yenmek zor olacak." dedi.
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Red Bull danışmanı Helmut Marko, Ferrari'nin ilk antrenman seansı temposuyla Red Bull'un radarına girdiğini ancak İtalyan takımın temposunun gerçek bir ilerlemeden ziyade daha düşük yakıt yüküyle ortaya çıktığını umduğunu belirtti.
Marko, yağmurlu geçen ikinci antrenman seansında takımın Japonya'ya getirdiği revize edilmiş sidepod ve tabanla ilgili veri setini sınırlandırması nedeniyle, Red Bull'un Suzuka güncellemesini ayarlamak için hâlâ zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyor.
"Ferrari oldukça hızlı. Ancak bugün bizim yaptığımızdan daha az yakıt ve daha yüksek bir motor modu kullandıklarını umuyoruz, hatta bundan eminiz."
"Ama yine de bize çok yakınlar. Üç uzun tur atıldı ve Leclerc'in attığı bu üç tur oldukça etkileyiciydi."
"Buraya oldukça büyük bir güncelleme ile geldik ve ilk turda ince ayar için zamanımız yoktu."
"Umarım yarın kuru seanslar geçiririz ve böylece araçtan maksimum verimi alabiliriz. Hem sıralamalarda hem de yarışta önde olmayı umuyoruz."
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