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Leclerc: "Pole pozisyonu için araçtan her şeyi çıkarmamız gerekecek"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, pazar gününe ilk sıradan başlayabilmek için araçtan maksimumu alması gerektiğini çünkü Red Bull'un iyi durumda olduğunu söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Leclerc: "Pole pozisyonu için araçtan her şeyi çıkarmamız gerekecek"
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Ferrari pilotu Charles Leclerc, ilk seansta 0.5 saniye geride kalırken, ikinci seansta tempo yükseltti ve en hızlı isim olmayı başardı.

Takım arkadaşı Carlos Sainz'dan yaklaşık 0.4 saniye daha iyi bir tur çıkaran Leclerc, en yakın rakibi Max Verstappen'i de 0.2 saniye farkla geride bıraktı.

Seansın ardından  konuşan Leclerc, ikinci seansta iyi bir adım attıklarını fakat daha fazlasına ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Leclerc, "Çok fazla kayma vardı ama burada cuma günleri hep aynı durum var. Ayrıca iki yıldır buraya gelmiyoruz. Bu nedenle pistin iyileşmesi ve sıralama turları için gerçek anlamda yol tutuş kazanması biraz zaman alacak. Fakat genel olarak bizim için gayet olumlu bir gündü."

"İlk antrenman seansı özellikle benim için kolay değildi ama araç üzerinde çalıştık ve ilerleme kaydettik. Umarım yarın bir başka adım daha atabiliriz ."

"Burada biraz daha fazla dalgalanma yaşıyoruz ancak bunun yakıt yüküyle ilgisi olduğunu sanmıyorum. Bunun daha çok pistle ilgisi var. Bahreyn'de biraz dalgalanma vardı, Cidde'de biraz daha azdı, burada biraz daha fazla. Elbette hiç hoş değil ama bunun üzerinde çalışıyoruz. Şimdilik tur zamanı açısından pek bir sınırlamaya neden olmuyor."

"Sadece düzlüklerde pek rahat hissetmiyorsunuz. Fakat burada olma sebebim rahat bir araca sahip olmak değil. Hızlı bir araca sahip olmak istiyorum ve şimdilik gayet iyi görünüyor."

"Yine de bugün neredeyse kimse mükemmel bir tur çıkaramadı. Yarın hız artacak ve her şeyi mükemmel yapmamız gerekecek." dedi.

Red Bull'un daha fazla zaman bulup bulamayacağı sorusuna Leclerc, "Bugün gösterdiklerinden daha fazlasına sahipler. Sadece turu bir araya getiremediler. Max sanırım hızlı turunda biraz trafikte kaldı. Yani yine çok yakın olacak ve evet, pole pozisyonundan başlamak için araçtan en iyisini çıkarmamız gerekecek." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari signs posters

Charles Leclerc, Ferrari signs posters

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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