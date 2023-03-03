Leclerc: "Pole mücadelesi vermeyeceğiz, yarış performansını geliştirmemiz lazım"

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Bahreyn'deki ilk iki antrenman seansında Red Bull ve Aston Martin zirvede yer alırken Ferrari, Leclerc ile günü 4. sırada tamamladı.

Antrenmanların ardından konuşan Leclerc, "Testlere göre hislerin daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Testlerde benim için sürüşler çok istikrarsızdı çünkü testlerde çok fazla şey deniyorduk. Bu yüzden araçta benim sevdiğim türde şeyler yapamamıştık. Bugün ise onları yaptım. Bunların gerçekten işe yaradığını düşünüyorum."

"Diğer taraftan yine düşündüğümüz şey oldu. Red Bull herkese göre oldukça önde görünüyor. Aston da çok güçlü duruyor. Ancak bekleyip görelim. Şu an için kendimize odaklanmalı ve gece biraz performans bulmaya çalışmalıyız. Umarım yarın harika bir sıralama geçiririz." dedi.

Leclerc, Aston Martin'in gösterdiği performansın piste bağlı olabileceğini söyledi.

Leclerc, "Öyle olmasını umuyorum. Henüz ilk günlerdeyiz. Aston yarın bizden biraz daha hızlı olabilir. Ancak bekleyip görelim. Bilmiyoruz. Böyle düşünüyorum." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Leclerc, bugünkü performanslara bakarak sıralamalarda pole pozisyonu için mücadele edebileceklerini düşünmüyor.

Monakolu pilot, "Pole pozisyonu için yeterli performansa sahip olduğumuzu düşünmüyorum. Ancak mücadelenin içerisinde olabiliriz. Bizim için biraz daha zorlu olan yarışlarda, orada olup önümüze çıkacak fırsatları değerlendirmeye çalışmalıyız. Bu hafta sonu bunu yapmaya çalışacağız."

"En çok yarış performansı üzerinde çalışmamız gerektiğini düşünüyorum ancak yinelemem gerekirse, diğerlerinin ne yaptığını bilmiyoruz. Kendimizin ne yaptığını biliyoruz ve ortada biraz fark var. Ancak bekleyip Pazar günü neler olacağını görelim. Ancak geliştirmemiz gereken şeyler var." ifadelerini kullandı.