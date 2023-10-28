Leclerc: "Bu pole'ü yarış zaferine dönüştürmek zor olacak"
Üst üste ikinci Grand Prix haftasında pole pozisyonuna ulaşan Ferrari pilotu Charles Leclerc, sıralama turlarının ardından açıklamalarda bulundu.
Austin’de yapılan Amerika Grand Prix’sinin ardından üst üste ikinci kez pole pozisyonunun sahibi olan Monakolu pilot, beklemediği bir pole pozisyonu almasının ardından muhabirlerin sorularını cevapladı.
Bu sezon beşinci, kariyerindeki 22. pole pozisyonunu alan Leclerc, şu açıklamalarda bulundu: “Pole pozisyonunda olmayı beklemiyordum.”
“Bugün üçüncü antrenman seansından sonra diğer takımlara kıyasla geride olduğumuzu düşündük ancak tüm parçaları bir araya getirmeyi başardık.”
“Kariyerimde çok sayıda pole pozisyonu sahibi oldum ancak yarın bunu bir yarış zaferine dönüştürmemiz gerekiyor. Elbette yarış zaferine dönüştürmek bizim için oldukça zor olacak.”
Geçtiğimiz haftaki Austin faciasının ardından nelerin değiştiği sorusuna ise Leclerc, şu cevabı verdi: “Sadece kendi aracımıza odaklanıyoruz.”
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
“Geçtiğimiz hafta sonu oldukça iyi bir tempomuz vardı. Bu hafta bu tempoyu sürdürdüğümüzde yarış galibiyeti için yetip yetmeyeceğinden emin değilim ancak kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Yarınki yarışta neler yapabileceğimizi göreceğiz.”
Starttan ilk viraja kadar olan uzun düzlük hakkındaki soruya ise Leclerc şu cevabı verdi: “Meksika’da en iyi başlangıç pozisyonunun pole pozisyonu olduğundan şüpheliyim.”
“Ne olursa olsun bugünkü sonuçtan mutluyum. Daha önce de söylediğim gibi, yarın sonucun ne olacağını göreceğiz.”
Hatırlanacağı üzere 2021 sezonunun Meksika ayağında Max Verstappen, yarışa üçüncü sıradan başlayıp ilk virajı Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas’ın önünde lider şekilde dönmüştü.
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, leads Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, and the rest of the field at the start
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