Leclerc: "Podyuma çıkmak 'iyi bir sonuç' olur"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, hem cumartesi günkü 2. antrenman seansında hem de sıralama turlarında kaza yapmıştı.

Monakolu pilota yönelik epey eleştiri var ve kendisi de yaptığı hatadan dolayı kızgın görünüyor.

Leclerc, "Kendimle ilgili kesinlikle hayal kırıklığı yaşıyorum. Dün aynı virajda aynı hatayı yaptım."

"Ayrıca sıralama turlarının benim güçlü noktam olduğunu biliyorum, ki bu açıdan açıkça daha fazla risk alıyorum."

"Q3'te bu 10 üzerinden 9 kez işe yarıyor. Ancak bu hafta sonu iki kez duvara tosladım ve bu olmak istediğim seviye değil."

"Dediğim gibi, kendimle alakalı büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Q3'teki ilk turumda harika bir turla geliyordum ancak son virajda lastikleri kilitledim, ikinci turda da duvara çarptım."

"Kısacası kendime karşı çok kızgınım... Aynı zamanda güçlü yönlerimin neler olduğunu ve bu kadar risk almanın bana neler kazandırdığını da biliyorum."

"Bugün yaşananlardan dolayı biraz hayal kırıklığına uğradım. Yine de yarını sabırsızlıkla bekliyorum, toparlanacağımdan ve her şeyi sıfırlayacağımdan oldukça eminim. Bu yüzden endişeli değilim." dedi.

The crash damaged Charles Leclerc Ferrari SF-23 is returned to the pits on the back of a truck Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Yağmurun pazar günü kendilerine yardım edip etmeyeceği sorusuna Leclerc, "Ne yazık ki, hayır."

"Red Bull lastik aşınması anlamında çok güçlü. Bu yüzden kendi sınıflarında olacaklarını düşünüyorum."

"Eğer yarışı onların arkasında bitirebilirsek, bence bu zaten büyük bir başarı olur çünkü Aston çok güçlü görünüyor." cevabını verdi.

Sürüş tarzını değiştirmesine gerek olup olmadığı sorusuna Leclerc, "Sanmıyorum."

"Özellikle bu tür hafta sonlarında Q3'ü farklı şekilde yönetmem gerekiyor. Bugün kendimi zor bir duruma soktum çünkü sıralama turları için çok agresif bir ayar istedim ve bunun araçtan en iyi verimi almak için ihtiyaç duyacağım ayar olduğunu biliyordum."

"Muhtemelen bir adım fazla ileri gittim. Bu, hafta sonundan sonra bakacağım bir şey."

"Ayrıca arkadan esen rüzgâr konusunda zayıflığımız olduğunu biliyoruz. Rüzgar ne zaman arkadan esse, diğer araçlardan daha fazla zarar görüyoruz. Fakat aracın çok sert olmasını istedim çünkü bu aracı bu şekilde kullanmanız gerektiğini biliyordum. Sadece biraz fazla ileri gittik." dedi.

Son olarak yarışla ilgili, "Yedinci başlayacağım, hava durumu işimizi zorlaştırabilir ama umarım temiz bir yarış geçirir ve ön sıralara dönebilirim."

"Aston Martin, yarış temposunda çok hızlı görünüyor. Nasıl gidecek bilmiyorum ama yarış hızımız göz önüne alındığında podyum çok iyi bir sonuç olacak." dedi.