Leclerc podyum hayali kurmuş

Ferrari pilotu Charles Leclerc, dördüncü başladığı yarışın ilk turunda Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ı geçti ve üçüncü sırayı eline geçirmeyi başardı. Ancak pit stopların ardından Fin pilot, Leclerc'i ardında bıraktı ve sonuç olarak Ferrari pilotu damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Bu, Leclerc'in bu yılki en iyi sonucuydu ve takımına oldukça değerli puanlar getirdi.

Leclerc, "Doğruyu söylemek gerekirse bugün mükemmel bir yarış çıkardık. Hata yapmadık, stratejimiz çok iyiydi ve her şeyi çok iyi yönettik. Başlangıçta 'Dördüncü olacağız ve hepsi bu kadar' dediğim bir an vardı."

"Fakat sonrasında Bottas'ın dış tarafında bir boşluk buldum ve onu geçmeye çalıştım. İyi geçti. Fakat yumuşak lastiğe geçtikten sonraki bölümde çok rekabetçiydi. Orta lastik olsaydı o zaman daha iyi bir hızımız olabilirdi. Ayrıca yarış boyunca lastikleri sık sık kontrol etmeye çalıştım ve bence iyi bir yarış çıkardık. Yine de podyuma çıkmayı ummuştum."

"Her şeye rağmen bugün bundan daha iyisini yapamazdık. Dördüncü sıra bugün yapabileceğimizin en iyisiydi ve takımın çalışmalarından çok memnunum." dedi.

Monakolu pilot, lastik yönetiminde çok iyi bir iş yaptıklarını ve kendisinin de bu konuya özellikle dikkat ettiğini belirtti.

"Özellikle lastik yönetimi anlamında gerçekten iyi bir yarış çıkardık. Bu konuda gerçekten çok çalışıyorum. 2019'da zayıf noktam buydu, çok fazla pole pozisyonu kazandım ve birkaç galibiyet aldım. Bu, tamamen benim hatamdı. Çok çalıştım ve 2020'de daha iyisini yaptım. Fakat bu yıl bir adım daha ileriye gittim. Üzerinde çalışmaya devam ediyorum, fakat çok geliştim."

"Buradaki üçüncü sektörde şaşırtıcı derecede çok iyiydik. Geçtiğimiz yıllarda üçüncü sektörde çok da güçlü değildik. Bu yıl henüz podyum seviyesine gelememiş olsak da 2020'den çok daha iyi durumdayız ve daha rekabetçiyiz. Araç ile olan hissiyat iyi ve takım çok motive. Bu dördüncülüğü hak ettik. Tesadüf ya da başka bir şeyle almadık. Geçen yıl podyumlar aldık ama her şeyden çok şans sayesinde geldiler."

"Yavaş virajlarda güçlüyüz ve bu, Monte Carlo için iyi olabilir. Ancak daha yapılacak çok fazla iş var. Mercedes ve Red Bull'un Monako için ayar yaptıkları zaman, yine herkesin önünde olacaklarına inanıyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images