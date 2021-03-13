Leclerc: "Pistte elde ettiğimiz veriler Maranello'dakilerle örtüşüyor"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
92 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
105 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
109 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
126 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
140 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
168 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
175 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
182 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
196 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
200 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
210 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
225 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
232 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
239 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
252 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
267 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
273 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Marko: "En iyi kış dönemimizi geçiriyoruz" Sonraki / Stroll: "Şartlar zor olduğu için yorum yapmak kolay değil"
Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Pistte elde ettiğimiz veriler Maranello'dakilerle örtüşüyor"

Ekleyen:
, Editör

Takımlar Cuma gününden beri sezon öncesi testleri için Bahreyn'de. Bu sene sezon öncesi testleri sadece 3 gün sürecek, dolayısıyla takımlar test günlerini genelde pilot başına yarım gün (1 seans) düşecek şekilde ayarlıyor. Dün öğleden önce Scuderia Ferrari adına piste çıkan Charles Leclerc, bugün öğleden sonra piste çıkmadan önce, 2020 aracındaki sorunların SF21'de çözülüp çözülmediğini bizlere aktardı.

Leclerc: "Pistte elde ettiğimiz veriler Maranello'dakilerle örtüşüyor"

Leclerc öncelikle Ferrari'yle ilk resmi test sürüşünden edindiği izlenimlerini aktardı: "İzlenimlerim yine iyiydi. Dün sabah tüm programı uyguladık, George’un dediği gibi koşullar çok, çok zorluydu."

"Çok sıcak ve rüzgarlı. Dolayısıyla şu anda, geçen seneyle şimdiki testler arasında bir kıyaslama yapmak çok zor."

"Tamamen diğerlerinin bize kıyasla ne kadar ilerleme kat ettiğine bağlı. Fakat evet, bazı iyi işaretler var ama ilk sıralama seansına kadar bilemeyeceğiz."

Leclerc dün pistte yarım spin atan isimlerdendi. Geçen sene boyunca Ferrari pilotlarının aracın arka kısmındaki dengesizlikle uğraştığı herkesçe biliniyordu.

Bu sene Maranello merkezli takımın bunu çözüp çözmediği sorulduğunda Leclerc şu cevabı verdi: “Bu konuda biraz çalışıldığını düşünüyorum ve pist üstünde elde ettiğimiz ilk veriler Maranello’da test öncesinde aldığımız verilerle örtüşüyor, yani şimdiden olumlu görünüyor."

"Ayrıca, bu şartlar altında araç hakkındaki hislerimizi aktarma ya da geribildirimde bulunma çok, çok zor fakat bunun üstünde çalıştığımızı görmek ve verilerin Maranello’dakilerle uyumlu çıkması bu açıdan şimdiden iyiye işaret.” 

Leclerc son olarak Ferrari'nin geçen sene kaybettiği düzlük hızını bu seneki araçta geri kazanıp kazanmadığına değindi.

Motordaki değişiklikler sorulduğunda Monakolu pilot, "Her şey gayet iyi hissettiriyor. Fakat dediğim gibi, şu anda bir yorumda bulunmak çok zor."

"Özellikle bu koşullar altında kimse aracı sınırda sürmüyor. Dolayısıyla şimdilik henüz erken fakat her şey iyi hissettiriyor ve dediğim gibi, beklentilerimizle uyumlu görünüyor.” diyerek sözlerini tamamladı.

paylaşım
yorumlar
Marko: "En iyi kış dönemimizi geçiriyoruz"

Önceki haber

Marko: "En iyi kış dönemimizi geçiriyoruz"

Sonraki haber

Stroll: "Şartlar zor olduğu için yorum yapmak kolay değil"

Stroll: "Şartlar zor olduğu için yorum yapmak kolay değil"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Memet Kağan Bilgili

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Leclerc: "Pistte elde ettiğimiz veriler Maranello'dakilerle örtüşüyor"

1s
2
Formula 1

Bahreyn testi 2. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Ricciardo, Aston Martin sorun yaşadı

3s
3
Formula 1

Alpine'in jumbo hava girişinin arkasında ne var?

2s
4
Formula 1

McLaren'ın difüzör bölgesindeki "farklı" çözümü ortaya çıktı

3s
5
Formula 1

Russell: "Çok fazla şey kaçırmadım"

32 dk
Son Haberler
Russell: "Çok fazla şey kaçırmadım"
F1

Russell: "Çok fazla şey kaçırmadım"

32dk
F1, ücretsiz veya indirimli biletlerle yarışları daha ulaşılabilir kılmayı planlıyor
F1

F1, ücretsiz veya indirimli biletlerle yarışları daha ulaşılabilir kılmayı planlıyor

52dk
Stroll: "Şartlar zor olduğu için yorum yapmak kolay değil"
F1

Stroll: "Şartlar zor olduğu için yorum yapmak kolay değil"

1s
Leclerc: "Pistte elde ettiğimiz veriler Maranello'dakilerle örtüşüyor"
F1

Leclerc: "Pistte elde ettiğimiz veriler Maranello'dakilerle örtüşüyor"

1s
Marko: "En iyi kış dönemimizi geçiriyoruz"
F1

Marko: "En iyi kış dönemimizi geçiriyoruz"

1s
Son Videolar
F1 Hızlı Bilgiler: Sezon öncesi testler 01:43
Formula 1
4s

F1 Hızlı Bilgiler: Sezon öncesi testler

Oldu mu Kaçtı mı? 2021 F1 renk düzenlerini oyladık 10:03
Formula 1
5s

Oldu mu Kaçtı mı? 2021 F1 renk düzenlerini oyladık

Formula 1 Kış Testlerine Bir Açıklık Getirelim! 03:07
Formula 1
11 Mar 2021

Formula 1 Kış Testlerine Bir Açıklık Getirelim!

Carlos Sainz Jr ve Charles Leclerc'in SF21 hakkındaki fikirleri 01:16
Formula 1
11 Mar 2021

Carlos Sainz Jr ve Charles Leclerc'in SF21 hakkındaki fikirleri

2021'e kadarki tüm F1 güvenlik araçları 03:11
Formula 1
10 Mar 2021

2021'e kadarki tüm F1 güvenlik araçları

More from
Memet Kağan Bilgili
Sainz: "Henüz aracı sınırda sürdüğümü sanmıyorum"
Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Henüz aracı sınırda sürdüğümü sanmıyorum"

"Halen kum yediğini" söyleyen Ocon, ilk test gününden çok memnun
Formula 1 / Son dakika

"Halen kum yediğini" söyleyen Ocon, ilk test gününden çok memnun

Haas da vites kutusu sorunu yaşadı!
Formula 1 / Son dakika

Haas da vites kutusu sorunu yaşadı!

More from
Charles Leclerc
Ferrari pilotları için araçtaki yeşil renk, bir sürpriz olmuş Ferrari renk düzeni lansman
Formula 1 / Son dakika

Ferrari pilotları için araçtaki yeşil renk, bir sürpriz olmuş

Ferrari, 2021 F1 aracı SF21'i tanıttı!
Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2021 F1 aracı SF21'i tanıttı!

Binotto: "Önemli olan takımdır, takımdan daha önemli tek bir birey yoktur"
Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Önemli olan takımdır, takımdan daha önemli tek bir birey yoktur"

More from
Scuderia Ferrari
Ferrari Sainz'in ilk yarıştan, "tamamen uyum sağlamış olmasını" beklemiyor
Formula 1 / Son dakika

Ferrari Sainz'in ilk yarıştan, "tamamen uyum sağlamış olmasını" beklemiyor

Ferrari, Haas ve Aston Martin, Bahreyn'de piste çıktı! Bahreyn Mart testi
Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Haas ve Aston Martin, Bahreyn'de piste çıktı!

Elkann: "2020 bizim daha güçlü olmamızı sağladı" Ferrari renk düzeni lansman
Formula 1 / Son dakika

Elkann: "2020 bizim daha güçlü olmamızı sağladı"

Çok Okunanlar Bugün

Bahreyn testi 2. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Ricciardo, Aston Martin sorun yaşadı
Formula 1 Formula 1 / Test raporu

Bahreyn testi 2. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Ricciardo, Aston Martin sorun yaşadı

Leclerc: "Pistte elde ettiğimiz veriler Maranello'dakilerle örtüşüyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Pistte elde ettiğimiz veriler Maranello'dakilerle örtüşüyor"

Alpine'in jumbo hava girişinin arkasında ne var?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alpine'in jumbo hava girişinin arkasında ne var?

McLaren'ın difüzör bölgesindeki "farklı" çözümü ortaya çıktı
Formula 1 Formula 1 / Analiz

McLaren'ın difüzör bölgesindeki "farklı" çözümü ortaya çıktı

Russell: "Çok fazla şey kaçırmadım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Çok fazla şey kaçırmadım"

2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!

Alonso: "Enstone çok değişmiş..."
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Enstone çok değişmiş..."

Leclerc: "SF21'le ilgili ilk izlenimlerim iyi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "SF21'le ilgili ilk izlenimlerim iyi"

Son Haberler

Russell: "Çok fazla şey kaçırmadım"
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Çok fazla şey kaçırmadım"

F1, ücretsiz veya indirimli biletlerle yarışları daha ulaşılabilir kılmayı planlıyor
F1 Formula 1 / Haberler

F1, ücretsiz veya indirimli biletlerle yarışları daha ulaşılabilir kılmayı planlıyor

Stroll: "Şartlar zor olduğu için yorum yapmak kolay değil"
F1 Formula 1 / Son dakika

Stroll: "Şartlar zor olduğu için yorum yapmak kolay değil"

Leclerc: "Pistte elde ettiğimiz veriler Maranello'dakilerle örtüşüyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Pistte elde ettiğimiz veriler Maranello'dakilerle örtüşüyor"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.