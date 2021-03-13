Leclerc: "Pistte elde ettiğimiz veriler Maranello'dakilerle örtüşüyor"

Leclerc öncelikle Ferrari'yle ilk resmi test sürüşünden edindiği izlenimlerini aktardı: "İzlenimlerim yine iyiydi. Dün sabah tüm programı uyguladık, George’un dediği gibi koşullar çok, çok zorluydu."

"Çok sıcak ve rüzgarlı. Dolayısıyla şu anda, geçen seneyle şimdiki testler arasında bir kıyaslama yapmak çok zor."

"Tamamen diğerlerinin bize kıyasla ne kadar ilerleme kat ettiğine bağlı. Fakat evet, bazı iyi işaretler var ama ilk sıralama seansına kadar bilemeyeceğiz."

Leclerc dün pistte yarım spin atan isimlerdendi. Geçen sene boyunca Ferrari pilotlarının aracın arka kısmındaki dengesizlikle uğraştığı herkesçe biliniyordu.

Bu sene Maranello merkezli takımın bunu çözüp çözmediği sorulduğunda Leclerc şu cevabı verdi: “Bu konuda biraz çalışıldığını düşünüyorum ve pist üstünde elde ettiğimiz ilk veriler Maranello’da test öncesinde aldığımız verilerle örtüşüyor, yani şimdiden olumlu görünüyor."

"Ayrıca, bu şartlar altında araç hakkındaki hislerimizi aktarma ya da geribildirimde bulunma çok, çok zor fakat bunun üstünde çalıştığımızı görmek ve verilerin Maranello’dakilerle uyumlu çıkması bu açıdan şimdiden iyiye işaret.”

Leclerc son olarak Ferrari'nin geçen sene kaybettiği düzlük hızını bu seneki araçta geri kazanıp kazanmadığına değindi.

Motordaki değişiklikler sorulduğunda Monakolu pilot, "Her şey gayet iyi hissettiriyor. Fakat dediğim gibi, şu anda bir yorumda bulunmak çok zor."

"Özellikle bu koşullar altında kimse aracı sınırda sürmüyor. Dolayısıyla şimdilik henüz erken fakat her şey iyi hissettiriyor ve dediğim gibi, beklentilerimizle uyumlu görünüyor.” diyerek sözlerini tamamladı.