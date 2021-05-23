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Formula 1 / Monako GP Haberler

Resmi: Vites kutusu sorunu yaşayan Leclerc, Monako'ya başlamadan veda etti!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Charles Leclerc, Monako GP öncesinde piste çıkarken vites kutusu sorunu yaşadı ve garaja döndü. Sonrasında ise yarışa katılamayacağı açıklandı.

Resmi: Vites kutusu sorunu yaşayan Leclerc, Monako'ya başlamadan veda etti!

Ferrari pilotu Charles Leclerc, cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında kaza yapmış ve kırmızı bayraklara neden olmuştu.

Kırmızı bayraklar çıktığı için sürücüler derecelerini geliştiremediler ve pole pozisyonu Leclerc'e gitti. Ancak kaza sonrası vites kutusunda hasar olabileceği düşünülüyordu.

Ferrari, vites kutusunda hasar olsa da, bunun "ciddi olmadığını" açıklamıştı. Ancak korkulan oldu ve Leclerc daha henüz piste çıkış turunda vites kutusu sorunu yaşadı.

Monakolu pilot, vites kutusunda sorun olduğunu söyleyerek garaja geldi ve Ferrari aracın arka tarafında üzerinde çalışmaya başladı.

Takımın elinde vites kutusunu değiştirmek için yeterli zaman yoktu ve Leclerc bundan ötürü daha henüz yarış başlamadan yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Bu da pole pozisyonunun Max Verstappen'e gittiği anlamına geliyor.

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Kemal Şengül

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