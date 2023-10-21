Leclerc, pist sınırları mesajının ardından neredeyse kalp krizi geçiriyormuş
Charles Leclerc, 2023 Amerika GP sıralama turlarının ardından Max Verstappen'in pist limitlerini aşmasıyla ilgili bir telsiz mesajını yanlış anladığı için neredeyse "kalp krizi geçirdiğini" söyledi.
Ferrari pilotu Cuma akşamı Circuit of Americas'ta sıralamaların son bölümündeki son turuyla geçici pole pozisyonuna yerleşti ancak Red Bull pilotu Verstappen sondan bir önceki virajda çok geniş gittiği için son turunu kaybetmeden önce onu 0.005sn farkla geride bırakmıştı.
Bu Leclerc'in 2023 sezonundaki üçüncü pole pozisyonunu getirdi ancak sonrasında Ferrari mühendisi Xavier Marcos Padros'la yaşadığı konuşma Leclerc'in kafasını karıştırdı; Leclerc başlangıçta pole pozisyonunda geçildiği için umutsuzdu - Verstappen'in zamanının 1:34.723 sn'ye karşı 1:34.718nsn olduğunu duyunca bipli bir mesaj iletti - daha sonra turu silinenin kendisi olduğunu düşünerek şok daha geçirdi.
Sıralama sonrası basın toplantısında konuşan Leclerc şunları söyledi: "Az önce kalp krizi geçirdim çünkü mühendisim bana 'pist limitleri...' ve ardından '...Verstappen için' dedi."
"'Pist limitleri'ni duyduğumda direksiyonu ve kaskımı yumrukladım ve [sonra] 'Verstappen için'i duydum ve sonra, 'tamam, bu bizim için daha iyi bir haber!' diye düşündüm."
"Bu yüzden o anda Xavi'ye 'lütfen bana pist limitlerinden önce ismi söyle çünkü çok heyecanlandım' dedim."
Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Leclerc, Verstappen'in altıncı sırada başlamasına rağmen Pazar günü Teksas'ta yapılacak grand prix'de zafer adayı olmasını bekleyip beklemediği sorulduğunda "Her zaman olduğu gibi kesinlikle."
"Ancak Red Bull her zaman çok güçlü ve açıkçası Max bu yıl her zaman zirvede. Yani, kesinlikle bir tehdit olacak ve orada olacak." şeklinde cevap verdi.
Leclerc Q3'teki ilk 1:34.829sn'lik derecesini ikinci denemesinde geliştirdi ancak sıralama turlarının son bölümündeki ilk turunun kendisine pole pozisyonunu kazandıran turdan "biraz daha iyi" olduğunu söyledi.
Motorsport.com tarafından durumun neden böyle olduğunu açıklaması istendiğinde Leclerc şunları söyledi: "İlki çok daha temizdi - daha fazla şeyi bir araya getirdim."
"İkinci tur biraz daha 'hadi gidelim ve ne olacağını görelim' gibiydi. Ancak bu tür bir zihniyete sahip olduğunuzda, biraz daha fazla hata yaparsınız. "
"Sonuç olarak, risk alarak küçük bir hatayla kaybettiğimden daha fazlasını kazandım, bu yüzden son turda gerçekten zorlamaya başladığımda her şeyi bir araya getirmek biraz daha zordu."
"Ama karşılığını aldım, bu yüzden mutluyum."
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