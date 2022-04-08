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Leclerc: "Pist daha çok Red Bull'a uyuyor"

Charles Leclerc, Cuma gününü zirvede tamamlamalarına rağmen pistin Red Bull'a daha uygun olduğunu düşünüyor.

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Leclerc: "Pist daha çok Red Bull'a uyuyor"
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Charles Leclerc, ikinci antrenman seansını lider tamamlamış olmasına rağmen, Avustralya'da "zor bir yarış" bekliyor.

Ferrari pilotu, ilk antrenman seansını takım arkadaşı Carlos Sainz'ın hemen ardında ikinci sırada tamamlamasının ardından ikinci seansın en hızlı ismi oldu. Bu seansta Leclerc, Red Bull pilotu Max Verstappen'den 0.245 saniye daha hızlıydı.

Ancak şampiyona lideri, pistte yapılan değişiklikler göz önüne alındığında, pistin Red Bull'a daha uygun olduğuna inanıyor.

RacingNews365.com'a konuşan Leclerc, "Bu pistte işler Red Bull'un yolunda gidebilecekmiş gibi hissediyorum, özellikle pistte yapılan değişikliklerden sonra. İyi bir düzlük hızına sahipler."

"Bu yüzden kendimize odaklanmalıyız. Harika bir hafta sonu geçirme ve galibiyet mücadelesi verme fırsatımız olduğuna inanıyorum, ancak bu zor olacak." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Leclerc, yarışın zor geçeceğine inanmasına rağmen, Covid-19 pandemisi nedeniyle Formula 1'in pistten iki yıl uzak kalması nedeniyle yarışı dört gözle bekliyor.

Leclerc, "Yarışı sabırsızlıkla bekliyorum."

"İki sezondur buraya gelmiyorduk, dört DRS bölgesi içeren yeni bir pist düzeniyle birlikte geri döneceğim için heyecanlıyım. Heyecan verici bir hafta sonu olacak."

"Bizim için en güçlü pist olacağından emin değilim. Red Bull biraz daha iyi olabilir, yine de kusursuz bir hafta sonu geçirirsek harika şeylerin olabileceğinden oldukça eminim." dedi.

Kısacası, Leclerc kolay bir yarış beklemiyor.

Monakolu pilot, "Zor bir yarış olacak."

"DRS büyük bir etkiye sahip olacak, bu yüzden bazı ilginç stratejiler görebiliriz. DRS'den en iyi şekilde yararlanmamız ve onu mümkün olan en iyi şekilde kullanmamız gerekecek." dedi.

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