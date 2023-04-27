Leclerc: "Personel ayrılığı, pist üstündeki felaket kadar endişe verici değil"

Monakolu sürücü, Bahreyn ve Avustralya'da yarış dışı kaldıktan sonra sadece Suudi Arabistan'daki yedinciliği sayesinde altı puan alabildi.

Ancak Ferrari ekibi, SF-23 aracını daha hızlı hale getirmede zorluklarla karşı karşıya kalırken, diğer taraftan aralarında araç konsept şefi David Sanchez ve sportif direktör Laurent Mekies'in de bulunduğu kıdemli isimlerin istifasıyla büyük bir kargaşayla karşı karşıya kaldı.

Kadroda yaşanan bu karışıklık, takım patronu Frederic Vasseur'un takımı ileriye taşırken yaşadığı baş ağrılarına bir yenisini ekledi ancak Leclerc, kafasında alarm zillerinin çalmadığını söylüyor.

Motorsport.com'a konuşan Leclerc, pist içi mücadeleler ve pist dışı durumdan endişe duyup duymadığı sorusuna, "Dürüst olalım, pistte konuşuyorsak, performans ilk olmasını istediğimiz yerde değil. Sezonun ilk üç yarışı benim için tam bir felaketti."

"Ancak bu üç hafta, sahip olduğumuz paketi optimize edebileceğimiz şeylere bakma açısından iyi bir sıfırlanma oldu."

"Pist dışında tabii ki takım için bir yeniden yapılanma var ve bu açık. Laurent ile gerçekten iyi bir ilişkimiz vardı. Ancak takımda hepimiz, onun için gerçekten iyi bir fırsat olduğu için bu fırsatı değerlendirmenin doğru olduğunu anlıyoruz. Yani böyle."

"Ama takım birden fazla kişiden oluşuyor. Ve evet, Fred'in aklındaki şeye sahip olması nedeniyle geleceğe çok güveniyorum. Gerçekten güveniyorum." dedi.

Leclerc, yeni takım patronu tarafından gelecek vizyonu hakkında güvence verildikten sonra, Vasseur'ün Ferrari'nin kaderini değiştirmek için planladığı şeye tamamen inandığını söyledi.

"Bence başarmak istediği şey ve bunu başarmak istediği yol konusunda açıktı. Bu bana muhtemelen her zamankinden daha fazla güven veriyor. Bu nedenle, açıkça hareket ediyor olsa da, geleceğe güveniyorum."

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes söylentileri

Leclerc, Ferrari'de karşı karşıya olduğu sıkıntıların ortasında kendisini Mercedes'e bağlayan son söylentilerin merkezinde buldu.

Ancak, Ferrari'ye olan inancını tam olarak koruduğunu söyleyen Leclerc, Mercedes iddialarını şimdilik reddetti.

Mercedes ile görüşüp görüşmediği sorusuna Leclerc, "Hayır, henüz değil. Şu an için değil. Bu yüzden şimdilik, tamamen bugün içinde bulunduğum projeye, yani Ferrari'ye odaklanmış durumdayım. Dediğim gibi, tamamen güveniyorum ve gelecek için kendime güveniyorum. Sonrasında neler olur göreceğiz." şeklinde cevap verdi.

Leclerc, Ferrari'nin şu anda karşılaştığı her şeye rağmen, toparlanma kapasitesine sahip olduğunu düşündüğünü söyledi.

Leclerc, "Atılacak adım düşünüldüğünde, bunun gerçekten büyük bir adım olduğunu söyleyebilirim. Bunun tamamen farkındayız ve bundan ilk haberdar olan da benim."

"Ama bunu yapabilecek bir takım seçmem gerekirse, o da Ferrari olur. İçeride neler olup bittiğini ve neyi başarmaya çalıştığımızı biliyorum ve bundan eminim." dedi.