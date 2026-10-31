Formula 1 Meksika GP
Leclerc: "Performansımız gayet iyi ancak daha da gelişmeliyiz"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, Meksika'da cuma günü iki antrenman seansını da zirvede tamamladı. Monakolu pilot, genel performanstan memnun olsa da aracın bazı eksikliklerini gidermeleri gerektiğini söyledi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 31 Eki 2026 12:20
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Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Ferrari, Mexico City'de cuma günü gerçekleştirilen iki antrenman seansını da ilk sırada tamamladı.
İki seansta da lider olan Charles Leclerc, sabah seansında 29, öğleden sonraki seansta ise 35 tur attı. Monakolu pilot, günü 1:17.966'lık derecesiyle zirvede tamamladı.
Ferrari tarafından paylaşılan açıklamasında Leclerc, cuma gününü şu sözlerle değerlendirdi: "Genel olarak performansımız oldukça iyi görünüyor ancak bazı eksikliklerimiz üzerinde hâlâ çalışmamız gerekiyor."
"Bugün pistte koşullar oldukça zordu çünkü asfaltın yol tutuşu çok düşüktü. Bu akşam, yarına daha iyi hazırlanabilmek için gelişim sağlamaya çalışacağız."
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images
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- Motorsport.com Ekibi
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