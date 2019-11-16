Leclerc: "Performansımdan mutlu değilim"
Charles Leclerc, sıralama turlarının son bölümünde hata yaptığını ve bu yüzden memnun olmadığını söyledi.
Ferrari pilotu Charles Leclerc, Brezilya GP için yeni bir motora geçme kararı almıştı ve Monakolu pilot sıralama turlarında tüm bölümlerde zorladı.
Bununla birlikte son bölümdeki ilk denemesinde üçüncü sırada yer alsa da, son denemesinde derecesini geliştiremedi ve dördüncü oldu.
Seans sonrası konuşan Genç Monakolu, performansından memnun olmadığını söyledi.
Yarışa 14. sıradan başlayacak Leclerc, “Bugün pole pozisyonunun bizim için ulaşılamaz olduğunu sanmıyorum."
"Performansımdan memnun değilim. Son virajda yaklaşık 0.1 saniyeye mal olan ciddi bir hata yaptım. Benim hatam ve bunun farkındayım."
"Takım iyi bir iş çıkardı, araba pole pozisyonu için savaşacak kadar hızlıydı, ama ben bunu başaramadım."
"Hayal kırıklığına uğradım... Grid cezası ile kaybettiğimiz pozisyonları hesaba katarsak, yarın zor bir gün geçireceğim."
"Yarışta tam gücümle saldırmayı hedefliyorum. Elbette geriden başlamayı severim çünkü bu heyecan verici bir yarışı mümkün kılıyor. Ancak bugünkü durumdan memnun değilim çünkü şampiyona üçüncülüğü için durumu zorlaştırıyor."
"Ama hayat bu ve artık hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Bu yüzden bundan en iyi şekilde faydalanmaya ve pozisyonu geri kazanmaya çalışacağım." dedi.
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Leclerc: "Performansımdan mutlu değilim"
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