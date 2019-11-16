Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

Leclerc: "Performansımdan mutlu değilim"

paylaşım
yorumlar
Leclerc: "Performansımdan mutlu değilim"
16 Kas 2019 19:59

Charles Leclerc, sıralama turlarının son bölümünde hata yaptığını ve bu yüzden memnun olmadığını söyledi.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Brezilya GP için yeni bir motora geçme kararı almıştı ve Monakolu pilot sıralama turlarında tüm bölümlerde zorladı.

Bununla birlikte son bölümdeki ilk denemesinde üçüncü sırada yer alsa da, son denemesinde derecesini geliştiremedi ve dördüncü oldu.

Seans sonrası konuşan Genç Monakolu, performansından memnun olmadığını söyledi.

Yarışa 14. sıradan başlayacak Leclerc, “Bugün pole pozisyonunun bizim için ulaşılamaz olduğunu sanmıyorum."

"Performansımdan memnun değilim. Son virajda yaklaşık 0.1 saniyeye mal olan ciddi bir hata yaptım. Benim hatam ve bunun farkındayım."

"Takım iyi bir iş çıkardı, araba pole pozisyonu için savaşacak kadar hızlıydı, ama ben bunu başaramadım."

"Hayal kırıklığına uğradım... Grid cezası ile kaybettiğimiz pozisyonları hesaba katarsak, yarın zor bir gün geçireceğim."

"Yarışta tam gücümle saldırmayı hedefliyorum. Elbette geriden başlamayı severim çünkü bu heyecan verici bir yarışı mümkün kılıyor. Ancak bugünkü durumdan memnun değilim çünkü şampiyona üçüncülüğü için durumu zorlaştırıyor."

"Ama hayat bu ve artık hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Bu yüzden bundan en iyi şekilde faydalanmaya ve pozisyonu geri kazanmaya çalışacağım." dedi.

Sonraki haber
Verstappen: "Araç uçuyordu"

Önceki haber

Verstappen: "Araç uçuyordu"

Sonraki haber

Bottas: "Verstappen'in pole derecesi beni şaşırttı"

Bottas: "Verstappen'in pole derecesi beni şaşırttı"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

2
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

3s
3
Formula 1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

2s
4
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

5
Formula 1

Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
F1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.