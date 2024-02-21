Leclerc: "Performans konusunda çıkarımda bulunmak için erken"

Ferrari, 2024 sezonu öncesinde gerçekleştirilen testlerin ilk gününde iki pilotuyla birlikte çalışmayı tercih eden takımlardan birisiydi. Sabah bölümünde Charles Leclerc çalışırken, öğleden sonra SF-24'ü Carlos Sainz devraldı.

Sainz günü 3. sırada tamamlasa da lider Max Verstappen'in 1 saniyeden daha fazla gerisinde kaldı.

64 turla gün sonunda 7. sırada yer alan Lclerc, "İlk test sabahımız özellikle kilometre açısından oldukça verimliydi."

"Performansa gelince, yorum yapmak ya da bir sonuca varmak için henüz çok erken."

"Planladığımız tüm testleri yaptık ve işler beklendiği gibi gidiyor, bu da olumlu."

"Çalışmaya devam edeceğiz ve GP öncesinde iki faydalı test günü daha geçirmeyi umuyoruz." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

69 tur atan Sainz ise "Bahreyn'de 373 km'nin tamamlandığı olumlu bir ilk test günü oldu."

"Tüm programı sorunsuz bir şekilde tamamlamayı başardık ve mühendislerle birlikte SF-24'ü daha iyi anlamak için bazı yararlı veriler topladık."

"Sezon öncesi testlerde her zaman olduğu gibi, henüz herhangi bir sonuca varmak için çok erken, bu nedenle gelecek hafta başlayacak sezonun başlangıcına hazırlanmak için önümüzdeki iki gün sürüşü en üst düzeye çıkarmaya devam edeceğiz."

"Kış tatilinin ardından yeniden direksiyon başına geçmek iyi hissettirdi." dedi.