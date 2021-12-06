Leclerc: "Perez'le temasta, gidebileceğim hiçbir yer yoktu"

Ferrari pilotu Charles Leclerc için işler, güvenlik aracı arkasında pit stop yapmasıyla birlikte ters gitti. Yarışı dördüncü sırada götürürken pit stop yapan ve bazı pilotların pist üstünde kalmayı seçmesiyle geriye düşen Leclerc, kırmızı bayrak sonrası kendisini grubun tam ortasında buldu.

Kırmızı bayraktan sonra yarış tekrar başladığında, Sergio Perez, Leclerc'i geçmeye çalıştı ancak ikinci virajın çıkışında Monakolu sürücü ile temas yaşadı. Leclerc duvar tarafındaydı ve gidebileceği yer kalmamıştı.

Temasın etkisiyle Perez spin attı ve duvara çarptı. Araçtaki hasarın ardından da yarışa veda etmiş oldu.

Leclerc, devam ettiği yarışı yedinci bitirirken, sözlerine bu olayı değerlendirerek başladı: "Orada sol taraftaydım ve yeterli yerim yoktu. Şahsen onun beni gördüğünü düşünmüyorum."

"Orada büyük bir hasar almadan kurtulduğum için çok şanslıydım. Aslında yeniden başlangıçta çok fazla risk almaktan kaçınmaya çalıştım, buna rağmen Checo ile temas oldu."

"Yarışın geneline gelirsek, cuma günkü kazadan sonra çok iyi toparlandık. Bu yüzden yedinci bitirmek üzüntü verici, bence daha iyisini yapacak potansiyelimiz fazlasıyla vardı."

"Yarışın ilk kısmında gerçekten iyiydik ve tempomuz güçlüydü. Starttan sonra güvenlik aracı girdiğinde, bizim lehimize olduğunu ve pit stop yaparak, bundan faydalanabileceğimizi düşündük. Fakat bu pit stoptan sonra kırmızı bayrak çıktı. Bu da bize üç sıraya mâl oldu."

"Checo ile temasta daha fazla sıra kaybettik ve yarışımı tehlikeye atan şey de, lastikte oluşan yanık bölgeydi. Bu, bir sonraki yeniden başlangıçta sert lastikleri çalıştırmamı zorlaştırdı ve ayrıca ön tarafı kilitlememe neden oldu."

"Sonlara doğru tempo biraz geri geldi ama bugün çeşitli faktörler nedeniyle daha iyi bir sonuç almamız mümkün olmadı."

Leclerc yarışın ikinci bölümünde Carlos Sainz'la da kıyasıya rekabete girdi.

Leclerc o anlarla ilgili şöyle dedi: "Carlos başlangıçta gerideydi ve yarış yeniden başladıktan sonra, sert lastiklerle mücadele ettiğim turlarda beni geçti. Sonrasında çok iyi bir tempo yakaladım ve onu iki tur içerisinde geçmeyi başardım. İyi bir savaştı, ikimiz de çok eğlendik."

"Genel anlamda tempomuz çok güçlüydü. Özellikle yarışın ilk bölümündeki tempomuza bakınca, sonuç hayal kırıklığı oldu. Bu tempodan yararlanamamak yazık oldu."

"Sert lastikleri ısıtmakta çok zorlandım ve bugün yeniden başlangıçta çok fazla pozisyon kaybettim. Benim için bu lastiklerle bir felaketti. Bu yüzden her yeniden başlangıçta pozisyon kaybettim. Sonra bunları hızla telafi ettim ancak yeterli değildi. Bugün potansiyelimiz, sonuçların gösterdiğinden daha iyiydi."

Leclerc, son bölümde sana güvenlik aracı nedeniyle lastiklerin çok soğuduğunu söyledi ve ekledi: "Pistteki parçaların temizliği için kaç turun sanal güvenlik aracı ardında geçtiğini bilmiyorum ama korkunçtu. 10 dakika boyunca sol-sağ, sol-sağ, sol-sağ yapmak zorunda kaldım. Araçta gerçekten başım dönüyordu."

Charles Leclerc, Ferrari SF21, battles with Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images