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Formula 1 / Singapur GP Haberler

Leclerc, Perez'in son bölümde farkı açmasına şaşırmış

Charles Leclerc, Sergio Perez'in Formula 1 Singapur Grand Prix'sinin son bölümünde arayı bu kadar hızlı bir şekilde açmasına şaşırdığını söylüyor.

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Leclerc, Perez'in son bölümde farkı açmasına şaşırmış
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Ferrari sürücüsü, son güvenlik aracı periyodunun ardından galibiyet için Perez'e büyük baskı uyguladı ve DRS'nin açılmasının ardından atak yapacak noktaya geldi.

Ancak bu süreçte rakibini geçemeyen Leclerc, yaptığı birkaç hatanın ardından DRS mesafesinden koptu ve Perez kısa sürede farkı iki saniyenin üzerine çıkardı. Son anlarda farkı iyice açan Perez, 7 saniyelik büyük bir farkla zafere ulaştı.

Perez yarışın ardından 5 saniye cezası alırken, son bölümde açtığı fark sayesinde galibiyetini korudu. Leclerc ise cezaya rağmen ikinci oldu.

Yarışın son bölümü hakkında konuşan Leclerc, "Oldukça şaşırdığımı söyleyebilirim çünkü DRS'yi kaybettiğim an, sanırım tam da Checo'nun lastiklerinin düzgün şekilde çalışmaya başladığı andı."

"Ne yazık ki bundan sonra biraz geride kaldım."

"Fakat bunun öncesinde her şey sınırdaydı. Bu tarz şartlarda ve kirli havada, en ufak bir hatanın bedeli çok ağır oluyor. Ben de birkaç hata yaptım."

Charles Leclerc, Ferrari, 2nd position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, Carlos Sainz, Ferrari, 3rd position, on the podium

Charles Leclerc, Ferrari, 2nd position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, Carlos Sainz, Ferrari, 3rd position, on the podium

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Mümkün olduğunca yakın kalmaya çalışıyordum çünkü düzlükte geçiş yapmam gerekiyordu. Frenleme bölgesine gelip, geç fren yapmayı deneyemedim çünkü pist koşullarının nasıl olduğunu tam olarak bilmiyordum. Bu riski almak da istemedim."

"Gerçekten yakın olduğum bir tur vardı. İçeriye girip daha geç fren yapmayı düşündüm. Fakat değmezdi. Bu yüzden sadece doğru fırsatı bekledim. Sonunda o fırsat da hiç gelmedi." dedi.

Leclerc, Ferrari'nin Singapur GP'sindeki bazı turlarda Red Bull'dan daha hızlı olduğunu söyledi.

Monakolu pilot, "Bu yarıştan analiz edebileceğimiz şeyler var çünkü Red Bull ilk altı/yedi turdan sonra çok iyiyken, biz ilk altı/yedi turda çok iyiyiz. Bunu inceleyeceğiz." dedi.

Leclerc, kötü startın ardından ilk turda Perez'in gerisine düşmüştü.

Ne olduğu sorulduğunda Leclerc şunları söyledi: "Henüz gerçekten bilmiyorum. Benim hatam mıydı yoksa başka bir şey miydi bunu analiz etmemiz lazım."

"Hissettiğim tek şey biraz patinaja kaldığımdı. Sonrasında Checo'nun harika bir başlangıç yaptığını gördüm."

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